Norsk marinejeger skutt tre ganger, reddet livet til spanske diplomater - hedres med medalje

Den norske marinejegeren ble truffet av tre skudd under et terrorangrep i Kabul. Nå er spesialsoldaten blitt hedret av Spania for å ha bidratt til å redde livet til spanske diplomater.

13 dager før jul slo terroristene til igjen i Kabul. Beredskapen i den afghanske hovedstaden hadde vært høyt i flere uker og idet mørket falt på smalt det.

– Vi hørte smellet godt og vi forsto med en gang det var en stor bombe, sier marinejegeren (30) som nå forteller om den dramatiske terroraksjonen til VG.



Han så en stor ildsøyle som steg opp fra ambassadestrøket i den afghanske hovedstaden.

– Når vi hører et stort smell fra byen vet vi at det er noe som skjer og for oss er det som en alarm som går, sier marinejegeren, som ønsker å være anonym.

Sammen med sine medsoldater i Marinejegerkommandoen (MJK) begynte 30-åringen med en gang å gjøre seg klar til å rykke ut fra basen i den afghanske hovedstaden.

– Meldingene gikk ut på at det var pågående skyting og at terrorister hadde tatt seg inn på den spanske ambassaden, forteller marinejegeren.

HER FÅR HAN MEDALJEN: I en lukket seremoni på Spanias ambassade torsdag morgen fikk marinejegeren medalje for sitt bidrag under gisselsituasjonen. – Innsatsen til marinejegeren og hans kolleger bidro til å redde spanske liv den dagen, sa den spanske ambassadøren Antonio López Martínez. Foto: Torbjørn Kjosvold , Forsvaret

En selvmordsbomber hadde sprengt seg selv og bilen i lufta. Eksplosjonen laget en åpning i muren rundt ambassaden og flere terrorister hadde kommet seg inn i området.

Situasjonen var kaotisk. På bakken lå lik og skadde ble båret ut fra området.

– Det var bygninger i brann, biler brant og terrorister avfyrte skudd og granater, forteller marinejegeren.

I RUINER: Mens terroristene kjempet seg inn i bygningene, satt 10-15 spanske diplomater og ba for livet – fanget i infernoet. Slik så det spanske ambassadekomplekset ut dagen etter terrorangrepet. Foto: Wakil Kohsar , AFP

Jobben til 30-åringen og de norske spesialsoldatene er å trene og støtte den afghanske kontraterrorenheten CRU 222 (Crisis Response Unit 222).

Han er patruljefører og ledet de norske marinejegerne ved ambassaden.

– Vi mente ledelsen i CRU hadde laget en god plan for å slå tilbake mot terroristene og de afghanske operatørene begynte å rydde seg innover en gate de hørte skyting, forteller elitesoldaten.

Men på et tidspunkt slet mannskaper fra CRU å komme seg inn i et bygg.

– Vi hadde verktøy for å hjelpe dem og det ble det gitt tillatelse til at vi kunne delta aktivt i operasjonen sammen med operatørene i CRU, sier 30-åringen.

Inne i ambassaden hadde 10 til 15 spanske diplomater søkt tilflukt i to såkalte sikre rom. Terroristene forsøkte å bryte seg inn til gislene mens de norske og afghanske operatørene aksjonerte.

– Det var veldig intens skyting og en veldig uavklart situasjon, sier marinejegeren.

Skutt på åtte meters hold - skjøt tilbake



Hans spesialoppgave er å komme seg inn i stengte rom og forsere andre sperrer.

30-åringen sto i en mørk bakgård da en terrorist dukket frem på taket på nabobygget åtte meter unna. Terroristen var bevæpnet med en AK 47.

– Han tømte magasinet sitt ned i bakgården der vi sto og jeg ble truffet, forteller spesialsoldaten.

To kuler gikk i hans høyre bein og en kule streifet det venstre beinet. Han var alvorlig skadet, men skjøt tilbake.

En kule gikk inn i høyre lår mens den andre kulen traff fotbladet. I kulebygen fra terroristen ble også en tolk truffet av et skudd i ansiktet.

HEDRES: Spanias kong Felipe hedrer de to spanske politimennene som ble drept i angrepet mot Spanias ambassade i desember. Også fire afghanere og fire terrorister ble drept i angrepet. Foto: Ballesteros , AP

– Jeg klarte å krabbe rundt hjørnet og fikk dratt tolken i sikkerhet. Deretter fikk jeg varslet over sambandet om at jeg var skutt og begynte å stoppe blødningene fra skuddsårene mine, forteller marinejegeren.

Behandlet av kamerater



En marinejeger som var lagets sanitetsmann, en såkalt medic, kom raskt til og behandlet skadene til spesialsoldaten og tolken.

– Resten av gutta fortsatte kampen sammen med operatørene i CRU-en, forteller elitesoldaten.

Først ni timer etter at terroristene slo til, var de nedkjempet. I tillegg til selvmordsbomberen som satt i bilen som eksploderte var ytterligere tre terrorister drept.

En talsmann fra Taliban tok raskt på seg ansvaret for terroraksjonen som kostet to spanske politifolk og fire afghanere livet.

- Reddet spanske liv



TILBAKE TIL KABUL: Operatøren fra Marinejegerkommandoen (MJK) drar mandag tilbake til Kabul. Da har det gått fire dager siden han fikk The Police Merit Order fra den spanske ambassadøren, og ti måneder siden han ble skutt tre ganger gjennom foten. Foto: Torbjørn Kjosvold , Forsvaret

23 minutter etter at marinejegeren var blitt skutt var han på vei til sykehuset - der han ble lagt rett på operasjonsbordet.

Tre dager senere ble han sendt tilbake til Norge med ambulansefly hvor han ble behandlet.

– I august var jeg igjen tilbake for fullt i Marinejegerkommandoen og mandag reiser jeg tilbake til Kabul.

I en lukket seremoni på Spanias ambassade torsdag morgen mottok spesialsoldaten en medalje for sitt bidrag under gisselsituasjonen.

Den spanske ambassadøren Antonio López Martínez innledet sin tale under medaljeseremonien med å fortelle om de dramatiske timene under gisselsituasjonen.

– Situasjonen var så dramatisk at de norske spesialsoldatene som trener den afghanske avdelingen måtte involvere seg, sa ambassadøren, og fortsatte:

­– Innsatsen til marinejegeren og hans kolleger bidro til å redde spanske liv den dagen. Det er vi dypt takknemlige for og står i gjeld til Norge for dette.

Ambassadøren avsluttet seremonien på norsk, ved å takke den norske marinejegeren:

– Jeg vil gi deg mine varmeste gratulasjoner.

- Fortjener honnør



Sjefen for Marinejegerkommandoen, kommandørkaptein Petter Hellesen, roser innsatsen til sine soldater i Kabul.

– Jeg er veldig stolt over den jobben de gjør. De ofrer mye for å gjøre denne jobben, sier Hellesen til VG.

Han er også dypt takknemlig for den innsatsen til de som venter på hans mannskap hjemme i Norge.

– De fortjener også all mulig honnør, sier kommandørkapteinen.

Marinejegersjefen overvar seremonien sammen med representanter fra Forsvarets Spesialstyrker.

– Dette er en anerkjennelse til spesialsoldaten og hele avdelingen, sier Hellesen.

Den afghanske tolken som ble truffet er tildelt den samme medaljen under en seremoni i Kabul.