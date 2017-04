Norge inngår sikkerhetspolitisk samarbeid

Den norske regjeringen går inn i et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia. Samt våre nordiske naboer.

– I det hele tatt må Europa ta et større ansvar for sin sikkerhet, ikke fordi president Donald Trump sier det, men fordi det er i vår egen interesse, sier Børge Brende da han og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide inviterte til en sikkerhetspolitisk diskusjon på Litteraturhuset i Oslo torsdag og ga smakebiter av en stortingsmelding om Norges sikkerhetspolitiske veivalg som skal presenteres fredag.

Brende: Tvilen er lagt død



Brende bedyrer at den amerikanske presidenten ikke har noe å gjøre med avgjørelsen om å innlede et tettere sikkerhetspolitisk samarbeid med utvalgte europeiske land.

GERILJA-BESØK: Utenriksministre Børge Brende legger fram en Stortingsmelding om regjeringens sikkerhetspolitiske veivalg. Her er Brende da han møtte representanter for FARC-geriljaen i Colombia i forrige måned.

– Den bekymringen vi hadde rundt USAs forhold til NATO og artikkel fem, er nå hundre prosent avklart. Amerikanerne har bekreftet at de står ved sine forpliktelser. Tvilen om det er lagt død, sier utenriksministeren.

Brende mener det bare er rett og rimelig at Europa må ta en større del av NATO-regningen når USA står for 70 prosent av NATOs budsjett.

Dette er et ekko av hva Donald Trump mener.

Uavhengig av amerikanernes rolle i NATO-alliansen hevder Brende at det likevel er avgjørende at europeiske land, som på mange måter har store likheter, samarbeider tettere om sikkerhetspolitiske utfordringer.

Utenriksministermøter



– Vi har allerede startet et samarbeid med våre naboland og jeg har foreslått at vi har minst to årlige utenriksministermøter i året, hvor vi tar opp de nye globale sikkerhetstruslene. Vi må også bygge videre på dette i Europa, sier Brende.

Dette samarbeidet står høyt oppe på dagsorden av de strategiske sikkerhetspolitiske veivalgene Norge nå skal ta.

De fire landene som Norge vil samarbeide tettere med er Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia. Det norske forsvaret har over en viss tid samarbeidet med de samme landene, og dette vil nå bli ytterligere utvidet. Blant annet kjøper Storbritannia og Norge de samme amerikanske kampflyene, F-35. Norge og Storbritannia vil også fly samme type overvåkingsfly, P 8.

TETT SAMARBEID: USA, fire europeiske land og våre nordiske naboer, vil inngå i en sikkerhetspolitisk «allianse» med Norge. Her hilser forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på norske spesialsoldater under øvelsen «Gemini 2016».

Strategisk samarbeid



– Det gjør det mulig å samarbeide om overvåking av store havområder som er vårt felles ansvar, men også viktig inn mot NATO. At vi anskaffer U-båter sammen med Tyskland er et langsiktig strategisk samarbeid som er uhyre viktig for Norge, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Hun understreker at USA er Norges største og viktigste allierte og kommer til og forbli det.

– Det betyr at det samarbeidet vi har hatt med amerikanerne gjennom flere tiår, på etterretning, på øving og trening, på internasjonale operasjoner, det fortsetter og det forsterkes, sier den norske forsvarsministeren.