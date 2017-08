Bygger Norges nye Irak-base i ekstrem ørkenvarme

I solen kan gradestokken krype opp mot 70 varmegrader i Anbar-provinsen. Forsvaret er derfor nødt til å bygge sin nye base på nattetid.

– Du kan si det har vært en utfordring å komme fra norsk sommer til et sted med nesten 50 grader i skyggen. Vi sliter rett og slett litt med varmen, sier major Ommund Liland, styrkesjef for Forsvarets Theater Enabling Force (TEF).

Sammen med omkring 30 fagfolk bygger han denne sommeren Forsvarets blivende base i Anbar-provinsen vest i Irak. Det er hit Norge skal flytte sitt bidrag i kampen mot terrororganisasjonen som kaller seg Den islamske staten (IS), etter drøyt to år i Erbil lenger nord i landet.

Etter planen skal det norske styrkebidraget flytte inn i leiren i løpet av september. Oppdraget er omtrent som før, nemlig å trene og veilede de irakiske styrkene som kjemper mot IS.

NATTEVAKT: Temperaturene tvinger Forsvaret til å jobbe om nettene. Foto: Camilla Brevik Hågensen , Forsvaret

Forskjellen er at de norske soldatene nå vil drive rådgivning for brigader i stedet for lag, altså et høyere militært nivå enn tidligere. Den norske styrken vil bestå av mer enn 60 soldater.

700 tonn betong

Omtrent to ganger i uken har det kommet fly fra Norge til amerikanske Ain Al Asad flybase med materialer.

Norge har fått tildelt en nærmere 30 mål stor ørkenflekk midt i den amerikanske flybasen.

– Vi skal fra nå til september produsere 700 tonn med betong og trekke kilometer ned fiber- og strømkabler, for da skal alle fasilitetene være operative. Det blir mellom 10 og 14 timers arbeidsdager, men vi er i rute, sier Liland.

Blant tingene som skal på plass i løpet av de neste ukene, er kontorer, et verksted, garasjer og sikre kommunikasjonskanaler både hjem til Norge og internt.

SJEF: Major Ommund Liland fra Ingeniørbataljonen er styrkesjef for Forsvarets Theater Enabling Force (TEF), som i hovedsak består av personell fra Ingeniørbataljonen i Hæren og Cyberforsvarets Communication and Information – Task Group (CIS-TG). Han har, med unntak av en kort periode, vært i Irak siden mai. Foto: Camilla Brevik Hågensen , Forsvaret

Betongen produseres på nattetid når temperaturene er lavere, slik at de kjemiske prosessene ikke skal gå for fort.

– Det er en stor logistikk-kabal som skal gå opp. Vi er midt i ørkenen og får kjøpt veldig lite lokalt. Nesten alt av materialer har blitt bestilt i Norge i forkant av deployeringen og flys ned hit, sier styrkesjefen.

– Alle gjør alt

De 30 fagfolkene i styrken til Liland består i hovedsak av personell fra Ingeniørbataljonen i Hæren og Cyberforsvarets Communication and Information – Task Group (CIS-TG).

De er blant annet tømrere, veterinær, maskinførere, murer, mekaniker, rørleggere, elektrikere, byggingeniører, dataingeniører og kommandoplass-soldater.

– Men det blir litt sånn at alle gjør alt. Selv sto jeg akkurat i grøften og sørget for at strømmen ble lagt i henhold til kravene vi stiller, forklarer Liland.

Når nye folk kommer ned til Irak, går de gjennom en akklimatiseringsfase. Styrken forsøker å løse mange av oppdragene sent på kvelden, gjennom natten og tidlig på morgenen.

– Det går uansett veldig mye vann. Vi forsøker så godt vi kan å passe på hverandre så ikke vi drar strikken for langt. Tiden er tross alt ganske knapp.