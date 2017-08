Forskere mener 3700 år gammel tavle viser at babylonerne fant opp trigonometri

1500 år før grekerne brukte babylonerne et mer avansert og nøyaktig regnesystem.

Steintavlen, kjent som Plimpton 332, ble funnet av den amerikanske arkeologen og diplomaten Edgar Banks, som også inspirasjonen bak rollefiguren Indiana Jones.

Banks fant tavlen tidlig på 1900-tallet sør i Irak, men først nå har forskere sett på tavlen.

Forskning gjort av University of New South Wales i Australia viser at tabellen på tavlen er verdens eldste og mest nøyaktige trigonometriske system, skriver The Telegraph.

Babylonernes brukte sekstallsystemet, dermed er 60 grunntallet, mens grekerne brukte titallsystemet med ti som grunntall. Forskerne har funnet ut at fordi det er lettere å dele 60 på tre enn å dele 10 på tre, er systemet til babylonerne mer nøyaktige enn grekernes.

TAVLA: Tabellen viser babylonernes trigonometri Foto: University of New South Wales

– Vår forskning viser at Plimpton 322 beskriver formen på en rettvinklet trekant ved hjelp av en ny måte trigonometri basert på forhold, fremfor vinkler og sirkler, sier Dr. Daniel Mansfield, fra matematikk og statistikk fakultetet ved universitetet.

– Det er fascinerende hvordan matematisk arbeid kan vise ubestritt genialitet. Tabellen inneholder ikke bare verdens eldste trigonometri, den viser også den eneste helt nøyaktige trigonomiske tabell, fordi den har en annerledes tilnærming til aritmetikk og geometri.

Aritmetikk er læren om tallenes egenskaper og metoder.

Mansfield mener at funnet er svært relevant i vår moderne verden, og selv om den måten å regne på har vært utdatert i mer enn 3000 år kan det være nyttig i undersøkelser, datagrafikk og undervisning.

– Dette er et sjeldent eksempel på at den antikke verden lærer oss noe nytt, slår professoren fast.