Fransk enke kan bli gravid med  avdød ektemann

BERLIN (VG) En fransk kvinne har fått rettens velsignelse til å la seg inseminere med sæd fra sin avdøde ektemann.

Å bruke sæd fra en avdød mann for å bli gravid er strengt forbudt etter fransk lov. Den franske unge kvinnen ble derfor historisk da hun onsdag vant frem i retten med sitt krav om en såkalt «post-mortem-inseminasjon».

Helt spesielle omstendigheter gjorde at den franske enken fikk retten i byen Rennes med seg på å godkjenne hennes ønske.

Kvinnens mann døde i januar i år etter lang tids sykeleie. På det tidspunktet var kvinnen gravid, men kort tid etter mistet hun barnet i mors liv svært sent i svangerskapet.

Når kvinnen gikk rettens vei, var det fordi hun ønsker å ta med seg sædceller fra sin avdøde ektemann i Frankrike til en klinikk i utlandet. Der vil hun la seg inseminere og forsøke å bli gravid med hans barn igjen. Denne prosedyren er ikke tillatt i Frankrike.

Retten i Rennes begrunner sitt «ja» med at dette er et svært spesielt tilfelle. At kvinnen på tidspunktet da hennes mann døde var høygravid er «en tungtveiende grunn for å respektere kvinnens og hennes avdøde manns ønske om å bli foreldre», siterer Le Monde fra rettens pressemelding.

Én gang tidligere har Frankrike tillatt en post-mortem-inseminasjon, men da dreide det seg ikke om et fransk par. Den 31. mai i år fikk en spansk enke bosatt i Frankrike innvilget sitt ønske. I Spania er slik inseminasjon tillat.

RESTRIKTIVE I NORGE: Den restriktive politikken på inseminasjon i Norge gjør at enkelte enslige reiser utenlands for å få hjelp til å bli gravid. Dette er beholdere med nedfryst sæd fra en klinikk i Århus. Foto: THOMAS ANDREASSEN, VG

– Etisk problematisk

Å gjøre unntak i bioteknologiloven for spesielle tilfeller er etisk problematisk, mener nestleder i Norges bioteknologiråd.

– Det å få barn er noe vi bare i svært liten grad kan styre. Å overstyre naturen bare fordi noen er i en trist og vond situasjon, blir en spekulativ tilnærming til noe som bør forbli prinsipielt begrunnet. Å lage unntak for spesielle situasjoner mener jeg ikke er en god måte å løse slike utfordringer på, sier Bjørn Kåre Myskja, professor i etikk ved NTNU og nestleder i Bioteknologirådet, til VG.

Det er lite sannsynlig at man ville vunnet frem med en lignende sak i Norge, mener Myskja.

– I utgangspunktet har vi i Norge en idé om at vi ikke med overlegg skal frembringe barn som vil få en sårbar omsorgssituasjon. Det å bli enslig forelder er sett på som en sårbar situasjon. Nå er det jo likevel slik at mange får barn «alene», men jeg har vanskelig for å tro at man ville vunnet frem i det norske rettssystemet med en slik sak. Jeg tror vi har en annen måte å tenke på her, sier nestlederen i bioteknologirådet til VG.

