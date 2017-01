Legemiddelfirma saksøkt for å ha bidratt til svartebørshandel

I 2014 sto opiater for 61 prosent av alle overdosedødsfall i USA. Nå er legemiddelfirmaet som produserer opiatet oksykodon saksøkt for å ha medvirket til svartebørshandel.

Da legemiddelfirmaet Purdue Pharma lanserte oksykodon-preparater i 1996, ble det markedsført som svært effektivt og langtidsvirkende medikament mot smerter.

Slappe restriksjoner kombinert med reklamekampanjer rettet direkte mot forbruker førte til at forbruket i USA skjøt i været.

Nå saksøkes Purdue Pharma, ifølge Los Angeles Times, for å ha vendt det døve øret til den økende svartebørshandelen og dermed det økende misbruket av oksykodon.

«Hillbilly heroin»

Ifølge CNN var opiater dødsårsaken i nærmere 29.000 tilfeller i USA i 2014. Det representerer 61 prosent av alle overdosedødsfall i USA. Oksykodon er sammen med blant annet fentanyl et syntetisk opiat, og blant de mest misbrukte preparatene i USA.

I fjor døde artisten Prince av en overdose sterke smertestillende. Obduksjonsrapporten slo ifølge Quartz fast at popstjernen hadde misbrukt fentanyl.

Avdøde skuespiller Phillip Seymour Hoffmann var ifølge Washington Post blant de mange amerikanerne som misbrukte oksykodon.

I 2015 meldte Daily Mail at også Storbritannia opplevde en kraftig økning i misbruk av oksykodon eller «hillbilly heroin»som det blir kalt på gaten. I 2014 ble preparatet skrevet ut 1 million ganger i 2014, en økning på 39 prosent siden 2010.

Økt forbruk i Norge

Andelen brukere av preparater med oksykodon i Norge har ifølge tall fra Statens legemiddelverk, som VG har fått tilgang til, økt fra 10.843 i 2006 til 34.391 i 2015.

Tramadol som er et like sterkt smertestillende har imidlertid økt mye mer i Norge. Fra 77 722 brukere i 2006 til 203 122 brukere i 2015. Årsaken er ifølge overlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk, markedsføring.

GIR MARKEDSFØRING SKYLDEN: Overlege i Statens legemiddelverk mener markedsføring er en stor del av årsaken til den økende bruken av oksykodon. FOTO: JØRGEN BRAASTAD / VG

– Forskjellen på Norge og USA er at det ikke er lov til å reklamere for slike produkter til publikum. Kun til helsepersonell, forklarer Madsen.

Den kraftige økningen i bruken av tramadol og oksykodon-preparater skyldes altså ikke flere brukere, men at legene har erstattet Pinex forte og Paralgin forte.

Professor i anestesiologi Johan Ræder er enig i at sterk markedsføring er en av årsakene til det høye misbruket i USA.

– Det som skjedde i USA var at produsenten tok seg friheten til å reklamere for kronisk hverdagsmerte. Blant annet kinoreklamer som oppfordret folk til å kontakte legen sin for å få tak i oksykodon, sier Ræder.

Han tror ikke vi vil oppleve lignende problem med så omfattende misbruk i Norge

– Her er oksykodon på A-resept, med streng kontroll av forbruket. Det stilles høye krav til vurderinger fra legen før det skrives ut, forklarer Ræder.

Florida hard rammet

Oksykodon

* Syntetisk opiat som brukes i smertestillende medisiner. * Klassifisert under sterke opiater, i samme klasse som morfin, heroin og Paralgin forte. * I Norge går oksykodon under klasse A, som vil si at det kreves nøye vurderinger for utskriving av resept. * Virker kraftigere og hardere enn Paracetamol og Pinex Forte, fordi de må omdannes til morfin i kroppen først. * Kom på det amerikanske markedet i 1996 Kilde: Norsk legemiddelhåndbok/Statens legemiddelverk

Ifølge en artikkel i The Guardian fra 2016 var Florida den staten i USA som hadde størst misbruk av oksykodon. Årsaken var oppblomstring av et stort antall privateide smertestillende klinikker som skrev ut legemiddelet over en lav sko. Da FBI tok et oppgjør med disse virksomhetene i 2010 droppet omsetningen av oksykodon i Florida med 69 prosent i løpet av de neste fem årene.

Steinar Madsen bekrefter at USA har et stort problem.

– De har ikke hatt noen god legemiddelpolitikk når det gjelder sterke smertestillende midler, og i 2016 ble det vedtatt en lov som skal styrke arbeidet mot økende misbruk, sier Madsen.

I Norge brukes oksykodon til pasienter med kreft, sterke smerter, ved kortvarige smerter som etter operasjon eller ved akutt sykdom i en kortere periode. Ræder understreker at andre smertestillende skal brukes først, og at oksykodon skal kun brukes som tillegg for å dempe sterke smerter.

– Vi gjør strengere vurderinger ovenfor dem som er tilbøyelige til å bli avhengige, og har en bakgrunn med tidligere rusmisbruk. Dessuten skriver vi kun ut tabletter for få dager om det skulle være etter en operasjon, så det ikke blir tabletter til overs som kan brukes ukontrollert, forteller Ræder.

Uvanlig søksmål

Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier han aldri har hørt om at et legemiddelfirma i vestlige land som har blitt saksøkt for lignende

Heller ikke Ræder har hørt om lignende søksmål i Vesten. Han forteller at de at det har vært et betydelig problem med misbruk av Paralgin Forte og Pinex Forte i Norge. Preparater som ligner på oksykodon, men gir noe tregere effekt. Det er også et visst svartebørshandelmarked for oksykodon i Norge uten at noen legemiddelfirma har blitt saksøkt enda.

– Det er ingen grunn til at legemiddelfirma skal bli saksøkt for svartebørs. Her er det internett, til overs tabletter og resepter som har skylden sier Ræder.