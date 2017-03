Førti år siden verdens dødeligste flykatastrofe

27. mars 1977 kolliderte to fly av typen Boeing 747 på øya Tenerife. Ulykken tok livet av 583 personer.

- Historisk sett har denne ulykken en mystisk aura rundt seg, sier pilot og forfatter Patrick Smith til CBS News.

For det var mange tilfeldigheter som skulle føre til at den fatale ulykken fant sted. Kommunikasjonsproblemer, været, feil fra pilotenes side, og et terrorangrep på en annen flyplass spilte alle en rolle i at de to flyene krasjet på rullebanen, og resulterte i verdens dødeligste flyulykke.

De to flyene, fra henholdsvis Pan Am og KLM, skulle egentlig aldri landet på Tenerife, men ble dirigert til øya etter en bombeeksplosjon på Las Palmas. Boeingflyene fikk instruksjoner om å lande på en rullebane som sjelden var i bruk, og ble stående på bakken i flere timer.

Flytårnet gir etter hvert KLM-flyet tillatelse til å taxe til enden av rullebanen, og Pan Am-flyet får instruksjoner om å følge etter. I timene flyene hadde stått på rullebanen hadde en uvanlig tett tåke lagt seg, og flyene hadde ikke sjangs til å se hverandre da KLM flyet annonserte til tårnet fra cock-pit at de var klare til avgang.

583 MISTET LIVET: Rødekorsarbeidere sorterer personlige eiendeler fra bagasjen til passasjerene til KLM og Pan Am som krasjet på Los Rodeos flyplass på Tenerife 27. mars 1977. Foto: Ives , AP

Da pilotene fra Pan Am hører dette forsøker de å informere om at de fremdeles oppholder seg på rullebanen, men på grunn av radioproblemer får KLM-pilotene aldri beskjeden, og gir full gass ned rullebanen der Pan Am-flyet fortsatt oppholder seg i den tette tåken.

- Så fort jeg fikk øye på flyet som kom mot oss begynte jeg å rope at vi måtte komme oss av rullebanen. Da vi svingte til venstre kikket jeg ut et av sidevinduene i cock-pit og så KLM-flyet lette fra rullebanen rett foran oss, fortalte overlevende og førstepilot på Pan Am- flyet, Bob Bragg, til CBS News i 2000.

Men KLM-flyet hadde ikke oppnådd nok høyde, og river av taket på Pan Am-flyet før det tar fyr. Alle ombord på KLM-flyet blir drept momentant, mens de 61 overlevende på Pan Am-flyet måtte forsøke å flykte fra flammene.

I ettertid har etterforskerne gitt den meritterte KLM-piloten, og selskapets ansikt utad, Jacob van Zanten, mesteparten av skylden for ulykken. Uvitende om at van Zanten var pilot på flyet som krasjet, ønsket KLM å sende van Zanten til ulykkesstedet for å finne ut av hva som kunne ha skjedd.

Patrick Smith mener verdens verste flyulykke fortsatt er relevant i dag.

- Selv om vi gjennom årene har klart å luke ut feil som har vært årsaken til mange fatale ulykker, er de fundamentale feilene i denne ulykken, som kommunikasjonproblemer, værforhold og menneskelige feil fortsatt tilstede, forteller Smith til CBS.