USA tordnet i sikkerhetsrådet:– Er dere ikke i stand til å føle skam?

Den amerikanske FN-ambassadøren Samantha Power skjelte ut Syria, Russland og Iran i sikkerhetsrådets møte i kveld.

Tirsdag ble det kalt inn til krisemøte i FNs sikkerhetsråd. Den direkte årsaken er utviklingen i Øst-Aleppo, der det rapporteres om at regjeringsstyrker går fra dør til dør og henretter sivile.

– Er dere ikke i stand til å føle skam? Finnes det ikke et nivå av barbari mot sivile, eller henrettelser av barn, som ryster dere? Ikke i det hele tatt? tordnet FN-ambassadøren Power mot partene som er i ferd med å gjenerobre hele Aleppo etter en fire år lang krig.

Hun fortsatte:

– Er det ingenting dere ikke vil lyve om, eller rettferdiggjøre?

Den franske FN-ambassadøren François Delattre konflikten «den verste humanitære tragedien i det 21. århundre».

Russland: Kampene er over



Samtidig erklærer Russlands FN-ambassadør tirsdag kveld at alle kamphandlinger i det østlige Aleppo er avsluttet. Ifølge Vitalij Tsjurkin har den syriske regjeringen nå gjenopprettet kontrollen i byen.

Tidligere i kveld sa Russland at det er inngått en avtale om evakuering. Tsjurkin bedyrer at alle væpnede opprørere skal få forlate det østlige Aleppo sammen med familiene sine.

– Ingen kommer til å skade sivile. Det er ikke noe tema med noen våpenhvile eller noen spesiell humanitær operasjon, sier han og tilføyer at regimet har gjenetablert kontrollen over det østlige Aleppo, sier Tsjurkin, som mener evakueringen kan starte allerede om få timer, skriver NTB.

FNs Syria-utsending Staffan de Mistura ber om umiddelbar tilgang til det østlige Aleppo, slik at kan FN få hjulpet sivile og bekrefte Russlands påstand om at kampene er over.

Utviklingen kom etter at arabiske medier har rapportert om at kvinner og barn er brent levende, mens noen familier har valgt selvmord foran å overgi seg, skriver NBC News.

Hundrevis av sivile er henrettet i gatene, ifølge Norsk Folkehjelps partner Masrrat. VG har den siste tiden vært i tett kontakt med innbyggere som har levd under beleiringen.

– Til alle som kan høre meg. Vi blir utsatt for et folkemord her i Aleppo. Dette er kanskje min siste video, sier den 26 år gamle arkitekten Lina Shamy i en video natt til tirsdag.

Krever overvåking

USA krever at internasjonale observatører overvåker evakueringen av sivilister og opprørere fra Aleppo.

– De må sikre trygg evakuering av folk som ønsker å reise, men som med rette frykter at de vil bli skutt i gaten eller sendt til en av Assads fangeleirer, sier Samantha Power under møtet i Sikkerhetsrådet.

– Blodbadet i Aleppo må stanse

Også utenriksminister Børge Brende (H) mener rapportene om regelrette henrettelser av både sivile og hjelpearbeidere det siste døgnet gir grunn til dyp bekymring.

– Blodbadet i Aleppo må stanse, sier Brende, etter at FN har rapportert om at flere titalls menn, kvinner og barn de siste dagene skal ha blitt henrettet på gatene eller i sine hjem.

Borgerkrigen i Syria er nå inne i sitt sjette år. Krigen har ført til at over 13,5 millioner mennesker er i nød, i tillegg til millioner av syrere på flukt.

– Det å terrorisere sivilbefolkningen, og hindre at de får livsnødvendig humanitær hjelp, kan ansees som krigsforbrytelser. Det er avgjørende at drap og andre overgrep nå dokumenteres slik at de ansvarlige kan straffeforfølges i fremtiden. Den syriske befolkningen trenger beskyttelse og politiske løsninger på konflikten, ikke mer død og nød, sier Brende.