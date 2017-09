Trump om Kim Jong-un: «Rocket man» er på et selvmordsoppdrag

NEW YORK (VG) USAs president Donald Trump understreket mantraet «Amerika først» under sin tale til FNs hovedforsamling.

USAs president Donald Trump innledet sin første tale for FNs hovedforsamling rundt klokken 16.05 norsk tid, med å ønske velkommen til New York.

Trump takket de fremmøtte verdenslederne som har tilbudt hjelp i kjølvannet av orkanen Irma, og fortsatte med å si at det går bra med USA.

Deretter ramset han opp på hvilke måter USA har hatt fremgang siden valgdagen 8. november i fjor.

– Aksjemarkedet er rekordhøyt. Arbeidsledigheten er lav. Det er flere som jobber i USA i dag enn noen gang før, sier Trump.

Presidenten legger til at USA kommer til å bruke 700 milliarder dollar på militæret, noe som snart vil gjøre det til «det sterkeste noensinne».

– Jeg vil alltid sette USA først, sa Trump fra talerstolen, og la til at han mener de andre verdenslederne bør gjøre det samme.

Truer Nord-Korea



Trump vendte seg etter rundt 14 minutter av talen til teamet om Nord-Korea, og sa at hele verden er truet av atomkrig med den isolerte staten.

– Ingen har vist mer forakt for andre nasjoner og for velferden til sitt eget folk, enn det fordervede regimet Nord-Korea, sa Trump, og trakk frem atomtrusselen fra Nord-Korea.

– Hvis vi må forsvare oss, har vi ikke noe annet valg enn fullstendig å ødelegge Nord-Korea, sa Trump.

– «Rocket man» er på et selvmordsoppdrag for seg selv og hans regime, sier Trump, og sikter til Nord-Koreas diktator Kim Jong-un og landets atomprogram.

VG-kommentar: Trump forvirrer verden

Guterres: – Vår verden er i trøbbel

FNs generalsekretær Antonio Guterres var den første som inntok talerstolen tirsdag. Guterres innledet med å snakke om trusselen om atomkrig fra Nord-Korea, før han forsatte om internasjonal terrorisme og situasjonen for rohingya-minoriteten i Myanmar.

– Vår verden er i trøbbel. Folk lever i smerte og er sinte.

FNs generalsekretær António Guterres på talerstolen under FNs hovedforsamling. Foto: AP / Seth Wenig / NTB scanpix

Guterres sa at frykten for en atomkrig er på det høyeste nivået på flere tiår, i sin åpningstale for FNs hovedforsamling.

– Bruken av atomvåpen burde være utenkelig, men i dag er den globale frykten for atomvåpen på det høyeste nivået siden den kalde krigen, sa Guterres fra talerstolen.

Det var på forhånd av dagens møte knyttet stor usikkerhet til hva USAs president Donald Trump kunne komme til å si.

Han har tidligere kritisert FN ved flere anledninger, senest mandag, da han under et møte om FN-reformen fortalte de fremmøtte at han mener FN ikke har tatt ut sitt potensial som organisasjon.

Følg FN-møtet direkte her:

Brende snakker senere



129 statsoverhoder er samlet i New York til FNs høynivåuke, ifølge NTB. Blant de viktigste samtaleemnene er Nord-Koreas atomprogram og Myanmars forfølgelse av den muslimske rohingya-minoriteten.

Det er utenriksminister Børge Brende (H) som skal holde Norges innlegg i generaldebatten, men også statsminister Erna Solberg (H) er til stede.