Svensk FN-arbeider funnet død i Kongo

Den svenske kvinnen ble bortført i midten av mars. Nå bekrefter svensk UD at Zaida Catalán (36) er funnet død.

– Det er dessverre sånn at vi kan bekrefte at hun er funnet død, sier Katarina Byrenius Roslund i UD til Aftonbladet.

Hun sier de pårørende til den tidligere ungdomspolitikeren og juristen er varslet.

Det var mandag denne uken at levninger etter minst to døde personer ble funnet i samme område som den svenske kvinnen ble bortført 12. mars.

Hun befant seg sammen med en amerikaner og fire kongolesere i Ngombe i Kasai-regionen da deres mopedtaxi stoppet på en bro.

FN kunne først ikke bekrefte at det var de savnede som var funnet døde, men natt til onsdag har FN gått ut med identiteten til ofrene: I tillegg til Zaida Catalan ble den amerikanske kollegaen Michael Sharp funnet død.

– Jeg sender mine dypeste kondolanser til Michael og Zaidas familier, kjære og kolleger, heter det i uttalelsen fra FNs generalsekretær António Guterres.

De to var medlem i en ekspertgruppe som jobbet for FN-organisasjonen Monusco, og undersøkte anklager om vold og omfattende menneskerettighetsbrudd begått av den kongolesiske hæren og militsgrupper.

– Det er med sorg og forskrekkelse jeg har mottatt beskjeden om at Zaida Catalán mistet livet i Kongo. Hun var der som humanitær ekspert i FNs arbeid for å styrke freden i landet. Det er et avgjørende oppdrag for å skape økt sikkerhet i hele regionen, sier statsminister Stefan Löfven i en uttalelse.

I SORG: Sveriges statsminister Stefan Löfven. Her fotografert i Finland under et møte med de nordiske statsministerne i september 2016. Foto: Vesa Moilanen , AFP

Han sier at 36-åringen var «en av dem som utrettelig jobber for fred og rettferdighet og risikerte sitt eget liv for å redde andres».

– Vi sørger over at enda en personer har mistet livet i FNs og fredens tjeneste, vi deler savnet og fortvilelsen med hennes nære og kjære, og kjenner samtidig en dyp takknemlighet over hennes innsats.

FN sier at de «håper på en grundig undersøkelse som kan fastslå hvorfor de døde», og oppfordrer også kongolesiske myndigheter til å fortsette søket etter de fire kongoleserne som var sammen med FN-arbeiderne.

Kongolesiske myndigheter har tidligere sagt at de to ble bortført av ukjente opprørere. Ifølge Kongos kommunikasjonsminister Lambert Mende ble også tolken deres funnet død på samme sted, men dette er ikke bekreftet fra FN eller annet hold.

Det stemmer heller ikke overens med at FN oppfordrer myndighetene til å fortsette letingen etter de fire andre som er savnet.

Ifølge Human Rights Watch er det første gang noensinne at FN-eksperter har forsvunnet i Kongo.