Norsk student får FN-pris

NEW YORK (VG) Som grunnlegger av Studentaksjonen har Pamir Ehsas (23) bidratt til utdanning for 1200 afghanske skolebarn. Nå hedres han av FN for innsatsen.

1500 ungdomsaktivister fra hele verden er denne uken samlet i New York. I spissen for dem står den norske jusstudenten Pamir Ehsas. 23-åringen fra Lier er kåret til «Oustanding youth delegate». Lørdag mottar han den prestisjetunge prisen og holder hovedtalen under et høytidelig arrangement i FN-hovedkvarteret.

I salen sitter hans to store inspirasjonskilder: Mamma og pappa.

– Faren min var statsadvokat i Afghanistan i mange år, og kjempet mot korrupsjon. Han var overbevist om at et enkelt individ kan være med på å endre samfunnsstrukturer. De som kjenner meg godt vil si at jeg forsøker å ta over den fakkelen han har løpt med i mange år, sier Ehsas.

Skoleprosjekt



23-åringen er født i Afghanistan og oppvokst i Lier, utenfor Drammen. I 2014 startet han organisasjonen Brighter Tomorrow. Året etter ble Studentaksjonen født.

Aksjonen samler hvert år flere tusen studenter i ni norske byer, som samler inn penger til skoleprosjekter i Faryab-provinsen i Afghanistan, sammen med samarbeidspartnerne i Kirkens Nødhjelp. Nå er målet å utvide prosjektet til å omfatte også andre byer i det krigsherjede landet.

– Det startet som en nasjonal bevegelse. Nå har det spredt seg enda mer. Siden jeg har hatt en fot i to verdener har jeg alltid hatt lyst til å sikre at alle barn har tilgang til de samme mulighetene, og gjøre noe med urettferdigheten, sier han.

– Stor ære



Lørdag inntar han talerstolen i selve generalforsamlingssalen i FN-bygningen, der han skal tale til 1500 delegater. På veien har kandidatene vært gjennom en tre måneder lang prosess, med flere omfattende intervjuer. Til slutt sto nordmannen igjen som en av to vinnere.

– Det overstiger alle drømmer og ambisjoner. Alle her er engasjert i internasjonal utvikling. Da er det en stor ære at de ønsker å fremheve akkurat det vi har fått til, sier Ehsas.

– Jeg er veldig takknemlig for at vårt arbeid blir anerkjent i et så viktig fora, men æren skal ikke tilskrives meg, men tusener av studenter som har deltatt i aksjonen og de frivillige som har jobbet utrolig hardt.

Arbeidet med Studentaksjonen gjør han ved siden av jusstudiene.

– Jeg får mye igjen for dette arbeidet, også i studiene. Begge deler handler om å skape en mer rettferdig verden. Det vi har fått til gjennom aksjonen gjør meg bare enda mer motivert for skolearbeidet.