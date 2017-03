Kina ber Nord-Korea og USA droppe provokasjonene

Kina foreslår at Nord-Korea legger sitt atom- og rakettprogram på is mot at USA og Sør-Korea avslutter sine felles militærøvelser.

Utenriksminister Wang Yi sammenligner onsdag den økte spenningen mellom USA, Sør-Korea og Nord-Korea med to akselererende tog som kjører rett mot hverandre uten at noen er villige til å endre kurs.

– Spørsmålet er om de to sidene virkelig er klare for en frontkollisjon? Vår prioritet nå er å blinke med det røde lyset og sette på bremsene på begge togene, sier Wang til journalister onsdag.

Gjensidig

Som et første steg i den prosessen foreslår Kina at Nord-Korea legger atomprogram og testing av missiler på hylla, mot at USA og Sør-Korea dropper sine felles militærøvelser.

– Dette kan hjelpe oss ut av sikkerhetsdilemmaet og få partene tilbake til forhandlingsbordet, sier Wang, som sier det er et forsøk på å ta hensyn til alle parter, synkronisert og gjensidig.

Sør-Korea og USA begynte i forrige uke felles militærøvelser. Nord-Korea tolker det som at de øver seg på invasjon, og fulgte opp med å skyte fire ballistiske missiler i retning Japan og omtale det som øvelse på angrep mot USA. USA svarte med å igangsette installasjon av rakettforsvarssystemet THAAD i Sør-Korea.

FORNØYD: På bildet som er offentliggjort av Nord-Korea statlige nyhetsbyrå KNCA følger Kim Jong-un angivelig med på rakettesten tidligere denne uken. Foto: Str , AFP

I klemma

Kina er Nord-Koreas viktigste handelspartner og støttespiller, men har lagt press på landet når det gjelder atom- og rakettprogrammet. I februar droppet Kina all import av kull fra Nord-Korea ut året.

Tirsdag støttet Kina de andre medlemmene i FNs sikkerhetsråd i en fordømmelse av den siste rakettesten.

Sikkerhetsrådet sier det er beklagelig at Nord-Korea tester missiler for å forbedre kapasitet og rekkevidde. Det betegnes som oppførsel som i økende grad bidrar til destabilisering og at testene øker risikoen for et regionalt våpenkappløp.

FNs sterkeste organ uttrykker også sterk misnøye med at Nord-Korea gang på gang trosser Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Den sterke fordømmelsen er ført i pennen av USA, men ble enstemmig vedtatt av medlemmene i rådet, inkludert Kina.

På den annen side har Kina vært svært imot installasjonen av det amerikanske rakettforsvarssystemet i Sør-Korea. Onsdag ba utenriksminister Wang Sør-Korea la være å sette opp THAAD. Han sier det er feil valg og at det vil bli den mest skadelige faktoren for forholdet mellom Kina og Sør-Korea. Wang mener utstyret gjør det mulig for USA å overvåke dem og kartlegge bevegelser i luftrommet over Kina.

USA og Sør-Korea har bedyret at rakettsystemet kun er ment til forsvar og ikke utgjør en trussel mot Kina eller Russland.

Diplomati

Utenriksdepartementet i Kina gjør det klart at de vil ta de nødvendige grep for å forsvare seg, og at USA og Sør-Korea må være forberedt på å ta konsekvensen av det.

Midt i den anstrengte situasjonen skal USA utenriksminister Rex Tillerson på besøk i regionen, nærmere bestemt til Sør-Korea, Kina og Japan, i perioden 15. til 19. desember.

– Tillerson vil diskutere bilaterale og multilaterale temaer med ledere i alle landene, inkludert strategisk koordinering mot den økende atom- og rakettrusselen fra Nord-Korea, sier talsperson Mark Toner.