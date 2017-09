Holder pusten før Trumps FN-debut

Han skjelte organisasjonen ut da han var presidentkandidat. Verdens ledere er spente når Donald Trump skal tale til FN i dag: Er han blitt mildere?

Han kalte FN- organsiasjonen for svak og inkompentent. Presidentkandidaten Donald Trump var alt annet enn mild i omtalen av FN. Hva har han tenkt å si om organisasjonen fra talerstolen i tirsdag ettermiddag?

Hva vil Trumps «America First»-politikk egentlig innebære for FN? Hvordan vil han forholde seg til rekken av globale kriser? På hvilken måte og i hvilken grad støtter den amerikanske presidenten FN? Hva mener han egentlig om Paris-avtalen? Er han med eller er han ute?

President Donald Trump går på talerstolen ved 15-tiden norsk tid - talen kan du se på VGTV. 128 andre verdensledere vet ikke hva som kommer. For mange av dem vil det være den første gang de er i samme rom som president Trump og ha muligheten til å henvende seg direkte til ham.

ARBEIDSMIDDAG: Slik ser det ut når USA og de ledere fra Latin-Amerika møtes til arbeidsmiddag om Venezuela. Fra venstre nasjonal sikkerhetsrådgiver H. R. McMaster, Colombia's President Juan Manuel Santos, USAs Visepresident Mike Pence, President Donald Trump, USAs utenriksminister Rex Tillerson og USAs FN-ambassadør Nikki Haley tar plass ved bordet the Palace Hotel i New York City. Foto: Brendan Smialowski, AFP , AFP

Frankrikes president Emmanuel Macron debuterer også på FNs talerstol tirsdag. Han har presentert seg som Trumps rake motsetning, og det er ventet at han vil tale varmt for internasjonalt samarbeid og handling mot klimaendringene.

Lave forventninger til Trump

Ekspertene er avmålte i sine forventninger til Trumps første FN-opptreden:

– Forventningene er lave, men det kan være en fordel for Trump, sier FN-spesialist Richard Gowan ved tenketanken European Council of Foreign Relations til nyhetsbyrået AFP, ifølge NTB.

– Dersom han kommer med en vennlig gest, som å hinte om at USA vil holde seg til Parisavtalen om klima med noen små endringer, vil han bli hyllet som en statsmann, fortsetter han.

FN-ekspert Martin Edwards ved Seton Hall-universitetet i New Jersey sier Trumps internasjonale anseelse er lav.

– Jeg forventer en utrivelig tone fremfor en innbydende en, sier han, ifølge NTB.

En mildere Trump

I FN: President Donald Trump og USAs FN-ambassadør Nikki Haley. Foto: Lucas Jackson, Reuters , Reuters

Tonen overfor FN er blitt mildere etter at Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus. Under et møte med medlemmer av Sikkerhetsrådet tidligere i år skal han ha uttalt at FN har et «enormt potensiale».

Han har heller ikke spart på godordene etter at Sikkerhetsrådet stemte for å stramme inn sanksjonene mot Nord-Korea yttereligere. Det skjedde etter regimets kjernefysiske prøvesprengning 3.september og oppskytingen av enda en ballistisk missil 15.september.

Kina-ekspert: Donald Trump må endre poltikkk overfor Nord-Korea

Årets hovedforsamling er den første under FNs nye generalsekretær António Guterres, som tiltrådte ved årsskiftet. Mandag diskuterte han reformer i organisasjonen med Trump.

USA har bedt FNs medlemsland om å signere en erklæring om FN-reformer, og flere enn hundre nasjoner har gjort det. Trump ønsker nemlig at FN skal kutte i utgiftene og gjennomføre organisatoriske endringer.

REFOMKRAV: President Donald Trump er mildere overfor FN enn han var i valgkampen. Generalforsamlingen er generalsekretær Antonio Guterres første som organisasjonens toppleder. Foto: Seth Wenig , AP

USAs FN-ambassadør Nikki Haley sier Trumps kritikk var korrekt da den kom, men at det nå er en helt annen situasjon. FN «snakker mye uten å handle» har Trump tidligere sagt. Nå sier hans sendebud Haley at FN allerede har endret seg til et «FN som er handlingsorientert», skriver nyhetsbyrået AP. Generalsekretær Guterres har foreslått en pakke med mange forandringer, noe Trump skal være fornøyd med.

– Vi sa at vi trengte å få valuta for pengene og vi ser er at det internasjonale samfunnet er helt med oss i støtten til disse reformene, sa Haley til CNN søndag.

Donald Trumps sterke meninger om hvordan FN fungerer har en årelang historie:

I 2005 uttalte for eksempel Trump at han ville renovere FN-bygningen i New York uten å ta honorar for det, og uttalte om FN-toppene som planla renoveringsarbeidene: «De vet ikke hva de har, de vet ikke hva de vil, og vet ikke hva de gjør».

Hard håndtering av Iran

Donald Trump skal ikke bare debutere på FNs talerstol i ettermiddag norsk tid. I dag møter han også Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Frankrikes president Emmanuel Macron. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, H. R. McMaster sier at mange temaer vil bli tatt opp, men at det han kaller «Irans destabiliserende oppførsel» vil være hovedfokuset for Trumps samtaler med dem begge.

Storbritannias statsminister Theresa May har i sine med møter med USAs utenriksminister Rex Tillerson understreket viktigheten av atomavtalen mellom Iran og stormaktene. Tillerson, har sagt at selv om Iran teknisk sett holder seg til avtalen, har landet brutt med «ånden i avtalen» gjennom en rekke «destabiliserende aktiviteter i regionen».

Iran-avtalen: Dette ble de enige om

Det hvite hus må innen midten av oktober gi beskjed til Kongressen om hvorvidt man mener Iran oppfyller punktene som ble fremforhandlet av Obama-administrasjonen. Trump har tidligere sendt tvetydige signaler overfor Iran ved å si han vil skrote avtalen om landets atomprogram, men har så langt nøyd seg med å innføre flere sanksjoner.

VGs kommentator: Et virkelig gjennombrudd

Nord-Korea, Myanmar og Venezuela

Samtidig som verdens ledere er samlet i USA, er det globale nyhetsbildet preget av uro over Nord-Koreas atomprogram og Myanmars forfølgelse av den muslimske rohingya-minoriteten.Press mot Nord-Korea og Venezuela

Trump rundet av programmet mandag med en arbeidsmiddag med en rekke latinamerikanske ledere, hvor det ventes at hovedtemaet var urolighetene i Venezuela. USA har stilt spørsmål ved legitimiteten til president Nicolas Maduros valgseier 30.juli. Landet har vært rystet av voldelige opptøyer mot myndighetene, i tillegg til en ustabil valuta og mangel på mat og medisiner.

OPPRØR: Politiet møtte demonstranter med tåregass under en demonstrasjon mot president Nicolas Maduro i Caracas i april. Siden har situasjonen bare blir mer intens. Foto: Carlos Garcia Rawlins, Reuters

USA har innført nye økonomiske sanksjoner mot landet og har lagt ned forbud mot at amerikanske selskaper skal delta i «Maduros likvidering av Venezuelas økonomi».

Men mens Trump skal diskutere dette med Venezuelas naboer, er det ifølge USAs FN-ambassadør Nikki Haley lite trolig at Trump vil snakke med Maduro direkte.

Rakettmannen



Etter en liten dupp i presidentens twitteraktivitet, var Trump «på ballen» igjen søndag, dagen før hans rekordlange FN-besøk. Da fortalte presidenten sine følgere at hadde spurt Sør-Koreas president om hvordan Rocket Man i nord hadde det. Betegnelsen på Nord-Koreas leder vakte oppsikt, spesielt rett før verdens ledere skulle møtes.

I FN har Trump foreløpig ikke hatt møter som direkte har fokusert på problematikken rundt Nord-Korea, men senere denne uken skal han snakke med Japans statsminister Shinzo Abe og Sør-Koreas president Moon Jae-In. Trump-delegasjonen ønsker å få med seg flere verdensledere på det de kaller en «fredelig presskampanje».

Utenriksminister Rex Tillerson har uttalt at til tross for Trumps harde utfall mot Nord-Korea, er USA innstilt på en diplomatisk løsning.

– Jeg venter at regimet i Nord-Korea vil gi oss en indikasjon på at de er forberedt på å ha konstruktive, produktive samtaler, sa Tillerson søndag.

– Viktig med sterkt FN

Utenriksminister Børge Brende (H) skal holde Norges innlegg i generaldebatten, og skal i tillegg på møtet om reform av FN, som altså skal ledes av Trump.

– Vi trenger et sterkt FN for å løse mange av de store utfordringene vi ser i verden i dag. Åpningen av FNs hovedforsamling er diplomatiets «superuke» og en unik arena for å fremme norske interesser og initiativ, og ikke minst internasjonalt samarbeid, sier utenriksminister Brende til NTB.