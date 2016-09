NEW YORK (VG) Gunhild Stordalen (37) trosser sykdommen for å holde EAT-konferanse i FN for tredje år på rad.

– Formen er litt opp og ned, og det er for tidlig å si om behandlingen virker eller ikke, men jeg står her i dag. Det var ikke selvsagt for noen måneder siden, sier hun.

VG møter henne utenfor FN-bygningen på Manhattan kort tid før konferansen startet tirsdag.

Stordalen er grunnleggeren av EAT Foundation, og lider av den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi.

Til tross for at hun er midt i rehabiliteringsprosessen etter at hun for andre gang har gått gjennom stamcellebehandling, dro hun til New York for å følge konferansen.

Byer og matutfordringer

I år er temaet byer og matutfordringer – om hvordan man kan produsere og servere en voksende bybefolkning sunn og bærekraftig mat.

– Noen ganger gjør jeg kanskje mer enn det kroppen har godt av, men jeg har dårlig tid. Det er masse vi skal ta tak i og det haster med å gjøre noe, så jeg tenker at hvis det er noe jeg skal bruke kreftene mine på så er det nettopp sånne ting som det her.

Hun skal delta i en rekke møter i verdensmetropolen frem til tirsdag i neste uke.

– Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal komme meg gjennom til neste tirsdag, men det er som å randoneere. Man må ikke begynne å se opp på fjellet når man begynner å gå, men man må starte og plutselig er man oppe. Jeg satser på at den strategien fungere.

KJEMPER MOT SYKDOMMEN: Gunhild Stordalen lider av den livstruende bindevevssykdommen systemisk sklerodermi. Foto: Thomas Nilsson/VG

Ektemannen med som støttespiller

Med seg har hun ektemannen Petter Stordalen, som selv omtaler seg som «en stolt veskebærer».

– Hun har en eller annen kraft, og blir utrolig motivert av jobben og å jobbe med dette prosjektet. Jeg har vært imponert av Gunhild, av det hun har fått til og gjør, men jeg er jo enormt imponert nå når jeg har fulgt henne tett de siste to årene og det å gå gjennom to stamcelletransplantasjoner og masse cellegift, og at hun er så motivert, sier han og fortsetter:

– Samtidig tror jeg at det har vært en viktig ting for henne som tar fokuset litt bort fra den sykdommen som hun kjemper med hver dag.

På talerstolen under EAT-konferansen i FN står blant andre utenriksminister Børge Brende og Sveriges utenriksminister Margot Wallström.

– Det er utrolig sterkt og rørende, sier Brende til VG om Gunhild Stordalens engasjement samtidig som hun kjemper mot en livstruende sykdom.

– Jeg var helt bestemt på å stille opp her og støtte dette, legger han til.

Også EU-kommissæren for mat og matsikkerhet, Vytenis Andriukaitis holdt innlegg på konferansen.

– Vi er i en så stor endring når det kommer til kasting av mat, størrelser på porsjoner og hvordan spise sunnere mat, sier Andriukaitis.