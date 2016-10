Frykter at IS bruker hundrevis av irakiske familier som levende skjold

FN frykter at rundt 550 familier kan ha blitt tvunget ut av sine hjem og brukes av IS som menneskelige skjold i forbindelse med offensiven mot den irakise byen Mosul.

200 familier fra landsbyen Samalia og 350 familier fra Najafia i nærheten av Mosul ble tvunget til å forlate hjemmene sine og brakt til Mosul mandag, opplyser en talsperson for FNs mennesrettighetskontor til CNN.

Samme dag innledet rundt 30.000 soldater en offensiv for å prøve å gjenerobre den irakiske byen fra terrorgruppen IS.

Ifølge FN-talskvinnen ble familiene tilsynelatende tatt fordi IS vil «hindre at sivile rømmer» fra området.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein opplyser at hans kontor har beviser for ytterligere tilfeller siden mandag der IS har tvunget sivile til å forlate sine hjem og dra til Mosul.

Det har også kommet meldinger om at disse brukes som levende skjold.

– Dypt bekymret



– Vi er dypt bekymret over meldinger om at IS bruker sivile i og rundt Mosul som levende skjold samtidig som irakiske styrker rykker framover. De holder sivile nær deres kontorer og steder der IS-krigere befinner seg, noe som kan føre til menneskelige tap, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter Zeid Ra'ad Al Hussein.

Han legger til at det er en stor fare for at IS ikke bare vil bruke menneskene som levende skjold under angrep, men at terrorgruppen kan velge å drepe dem heller enn å se at de blir frigjort.

Det har også kommet meldinger om at sivile som mistenkes for å ikke være lojale mot IS, har blitt skutt og drept. Zeids kontor undersøker nå meldinger om at IS skal ha skutt og drept 40 sivile i en landsby utenfor Mosul, opplyser han ifølge CNN.

FEIRIR: Medlemmer av irakiske sikkerhetsstyrker feirer etter å ha frigjort landsbyen Khalidiya fra IS torsdag i forbindelse med offensiven mot Mosul.

IS til motangrep



Tidligere hevdet IS at de står bak flere angrep i Kirkuk-området, rundt 175 kilometer sørøst for Mosul, fredag morgen. Minst 16 mennesker i angrepene, skriver NTB.

Ifølge kurdiske kilder angrep en gruppe IS-krigere iført selvmordsvester flere offentlige bygninger i Kirkuk før daggry. Ifølge kurdiske Rudaw TV ble angriperne drept, med unntak av to som forskanset seg i et nybygd hotell.

Mye tyder på at angrepet var et forsøk på å forpurre offensiven mot Mosul og tvinge de irakiske styrkene til å omgruppere.

Samme morgen slo en gruppe selvmordsbombere også til mot et vannkraftverk som en iransk entreprenør er i ferd med å bygge i Dibis, 50 kilometer nordvest for Kirkuk.

– Tre selvmordsbombere angrep kraftverket i 6-tiden og drepte tolv irakiske ansatte og fire iranske teknikere, opplyser borgermesteren i Dibis, Abdullah Nureddin al-Salehi.

PÅ FLUKT: Familier som har flyktet fra Mosul har søkt ly i en leir nord for byen.

Tusenvis på flukt



Samtidig opplyser FN at rundt 5600 mennesker har flyktet fra Mosul siden offensiven mot byen startet mandag.

Det er det norske kontoret til FN-organet UNICEF som kommer med tallene i en uttalelse fredag.

5400 av flyktningene, er brakt til mottakssentre i Qayyara, sør for Mosul. I tillegg er 240 brakt til Debaga, som ligger i nærheten av Arbil.

Inne i Mosul har mange mennesker flyktet fra byens vestlige områder til de østlige som følge av luftangrep og artilleriild mot vestsiden av byen, ifølge UNICEF.

Flere hjelpeorganisasjoner har advart om at offensiven mot Mosul kan føre til en humanitær katastrofe, og at så mange som 1 millioner mennesker kan bli drevet på flukt.

