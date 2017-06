FN kutter milliarder til fredsoppdrag etter press fra Trump

FN har etter press fra USAs president Donald Trump vedtatt kutt på rundt 5 milliarder kroner i budsjettet for fredsbevarende operasjoner.

Hovedforsamlingen godkjente fredag som varslet et årlig budsjett på totalt 7,3 milliarder dollar (61 milliarder kroner), en nedgang på 600 millioner dollar fra årets budsjett.

FNs medlemsland er enige om at nesten 57 milliarder kroner skal brukes til å finansiere 14 fredsbevarende operasjoner. I tillegg skal tilskudd på drøyt 4 milliarder kroner, som er øremerket FN-styrkene i Haiti og Darfur i Sudan, få endelig godkjenning i desember.

Kuttene er drevet fram av USA, som er den største bidragsyteren til FNs fredsbevarende operasjoner. Amerikanerne har varslet et kutt på over 8 milliarder kroner i sin regning, som i dag utgjør over 28 prosent av totalen.

EU har også krevd innsparinger og bedt om at prislappen reduseres til 61 milliarder kroner, som er i tråd med fredagens vedtak.

Rammer Haiti og Kongo

FN-talsmann Stephane Dujarric sier verdensorganisasjonen vil gjøre alt den kan for å sikre at alle mandatene iverksettes på tross av det reduserte budsjettet.

– Vi kan ikke overdrive betydningen av fredsbevaring. Det er fortsatt det mest kostnadseffektive instrumentet som det internasjonale samfunnet har for å hindre konflikter og tilrettelegge for varig fred, sier Dujarric.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley lover enda dypere kutt i FNs budsjetter i framtida.

FN-diplomater har gjentatte ganger argumentert for at kostnadene av fredsoperasjoner utgjør en brøkdel av militærbudsjettene verden rundt.

Brorparten av budsjettkuttene vil ramme FN-styrkene i Haiti, Darfur og Kongo.

Varsler dypere kutt

USAs FN-ambassadør Nikki Haley erklærte seier etter at budsjettavtalen gikk gjennom på komiténivå i hovedforsamlingen onsdag. Hun lovet dypere kutt i framtida.

– Bare fem måneder inn i vår periode, har vi allerede klart å kutte over en halv milliard dollar fra FNs fredsbevarende budsjett, og dette er bare begynnelsen, sa hun.

FN har tidligere advart om at organisasjonen ikke kan utføre viktige oppgaver dersom Trump kutter så mye i USAs bidrag som han har foreslått. Foruten fredsarbeid kan kuttene ramme kampen mot fattigdom og humanitær bistand.