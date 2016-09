Erdogan talte til tomme seter i FN

ISTANBUL/NEW YORK (VG) De mange tomme setene i FNs generalforsamling under talen til president Recep Tayyip Erdogan er blitt et tema i tyrkiske medier.

Erdogans tale har fått stor oppmerksomhet i Tyrkia, blant annet for den inneholdt et hardt angrep på EU for å svikte Tyrkia i arbeidet med syriske flyktninger og et løfte om at Tyrkia ikke har noen planer om å angripe IS-hovedstaden Raqqa på egen hånd.

Men talen får også dekning fordi det tolkes som et «stort sjokk» at det var så få som hørte på når Erdogan talte, mens det også påpekes at «Erdogan talte for tom sal – igjen», og vises til at det var få til stede under hans tale i 2014 også.

Det gjøres et poeng av at det var smekkfullt da president Barack Obama holdt sin tale kort tid i forkant, og to bilder tatt i samme vinkel viser det med all tydelighet.

ERDOGANS TALE: Tomt på mange av plassene under Erdogans tale, som blant annet handlet om flyktningkrisen, Syria og behovet for FN-reform. Foto: AFP

Obama holdt sin siste tale som USAs president, og hadde muligens derfor et større publikum enn han ellers ville ha fått. For Erdogan var ikke alene om å tale til betydelig tommere sal enn Obama, noe litt lignende opplevde britenes statsminister Theresa May og Canadas statsminister Justin Trudeau.

OBAMAS TALE: Fulle benkerader under Obamas siste tale til FN som USA-president. Foto: Reuters

Norges statsminister Erna Solberg var blant dem som hørte på Obamas tale, men ikke på Erdogans. Hun hørte riktignok på Erdogan under et eget møte om flyktningkrisen.

– Jeg var på flyktningmøtet når han talte, men jeg var ikke i generalforsamlingen. Det skyldes at det var andre parallelle møter der jeg deltok, sier Solberg til VG.

– Dessverre er det slik at dersom man taler etter åpningen, eller en lang tale som den Obama holdt, så er det mange som må i andre møter. Men, det var fullt da Erdogan talte til flyktningmøtet, legger hun til.

Erdogans tale i hovedforsamlingen hadde også flyktningkrisen som hovedtema. Erdogan anklaget EU for manglende økonomisk bistand til de 2,7 millioner syriske flyktningene i landet, skriver NTB i sin oppsummering av talen.

Tyrkia har brukt 25 milliarder dollar på flyktningene, mens de bare har fått 525 millioner dollar i støtte fra verdenssamfunnet, fortalte Erdogan.

Samtidig lovet han Tyrkia vil holde dørene åpne for flyktninger og advarte sine «europeiske venner» om at murer og andre stengsler ikke vil gi den sikkerheten man ønsker.

EU har lovet 3 milliarder dollar i støtte til syriske flyktninger i Tyrkia, men foreløpig er bare 180 millioner overført gjennom ulike hjelpeorganisasjoner.