Ber FN samle seg mot Syria og Russland

ISTANBUL (VG) 223 organisasjoner går sammen om å fordømme Russland og Syria for krigsforbrytelser i Aleppo. De ber FN finne en vei rundt den russiske vetoretten.

Kampene om Aleppo har ført til nok en flyktningstrøm ut av byen de siste dagene. Det har brakt FNs sikkerhetsråd sammen for nye krisemøter.

– For menneskehetens skyld bønnfaller vi partene om å beskytte de sivile, sa FNs visegeneralsekretær for humanitære saker Stephen O'Brien, til møtet via videolink.



Men sikkerhetsrådet har gang på gang vist seg maktesløst grunnet Russlands vetorett. Derfor går 223 internasjonale organisasjoner nå sammen, med Human Rights Watch (HRW) i spissen, og fordømmer Russland og Syria. Organisasjonene ber FN finne nye måter å reagere på.

– Vi mener det ble begått krigsforbrytelser under den voldsomme bombarderingen av Aleppo i september og oktober. Blant annet mener vi at bevisste angrep mot sykehus og helsepersonell viste en hensynsløshet mot sivile som konstituerer krigsforbrytelser, sier visedirektør i HRW, Ole Solvang til VG.

– Men det kom beskyldninger om krigsforbrytelser både fra USA, Storbritannia og Frankrike mens bombingen stod på som verst, uten at det stoppet opp. Hvordan håper dere å endre på det?

– Det stemmer at Russlands vetorett har lamslått sikkerhetsrådet, men derfor ber vi FNs generalforsamling om å ta affære og fordømme det som har skjedd, og som fortsatt skjer, som brudd på krigens folkerett.

– Hvem mener dere i så fall at skal straffes, Russland eller Syria?

– Man vet ikke nøyaktig hvem som bombet hva, men vi vet at Russland var tungt involvert og derfor bærer ansvar. Vi ber også om enighet for mekanismer for å samle inn beviser om det som har skjedd i Aleppo, for fremtidige rettssaker.

