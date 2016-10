Barth Eide om mulig ny FN-sjef: - En tydelig stemme for hele verdens samvittighet

Antonio Guterres (67) blir en myndig, tydelig og uredd leder av FN. Det mener FNs spesialutsending til Kypros og visegeneralsekretær i FN, Espen Barth Eide.

– Verden er i alvorlig trøbbel, den internasjonale situasjonen har ikke vært mer krevende i mine 52 år her på jorden, derfor er det viktigere enn noen gang at FN får en sterk leder, sier Barth Eide.

Han tror den tidligere sosialdemokratiske statsministeren i Portugal kommer til å innta noe av den rollen FNs tidligere generalsekretær Kofi Annan hadde; som en tydelig stemme for hele verdens samvittighet.

António Guterres blir etter all sannsynlighet Espen Barth Eides sjef fra 1. januar 2017.

– Han blir en FN-generalsekretær som kommer til å si fra hvor skapet skal stå. Dette blir hans siste store jobb, og han har gjort så mye og er så erfaren at han ikke kommer til å være redd for noe.

Les også: Guterres: Det vi ser er egoisme og ikke sunn fornuft

God til å høre på folk



Espen Barth Eide og António Guterres har fulgt hverandre i flere roller gjennom de siste 20 årene

– Guterres var en dyktig statsminister i Portugal da jeg var statssekretær i Utenriksdepartementet, han imponerte meg som en sterk leder da landet hadde formannskapet i EU og som FNs høykommissær for flyktninger. Vi har også møttes gjennom europeisk sosialdemokratisk arbeid.

Barth Eide mener Guterres er en god leder som er flink til å høre på folk. En av hans store fortrinn er at han er god på å ta beslutninger.

Les også: Hvem blir Bans arvtaker?

António Guterres og Espen Barth Eide møttes sist i 2013, i Al Zaatri-leiren i Jordan, sammen med skuespiller Angelina Jolie. Guterres har hatt nære kontakter til Norge, også gjennom Norges arbeid i World Economic Forum i Genève.

Fra kilder i New York får VG opplyst at Sikkerhetsrådets enighet rundt António Guterres som ny kandidat til den mektige FN-jobben, kom noe fortere enn forventet. Russland overtok formannskapet i Sikkerhetsrådet 1. oktober, og det var ikke ventet at stormakten så fort skulle gå for en ikke-østeuropeisk kandidat.

– Valget av Guterres er bra for verden, konkluderer Barth Eide.

Overrasket over at det ikke ble en kvinne



Det eneste skåret i gleden er at FN heller ikke i 2016 klarte å bekle toppjobben med en kvinne.

– Det er underlig at vi i 2016 ikke har en kvinne som FNs generalsekretær, og jeg håper det ikke blir lenge til vi ser en kvinne i jobben. Men nå er det opp til Antonio å huske på når han skal bekle posisjonene under seg, så må han ansette kvinner. Det gjelder blant annet jobben som hans stedfortreder, den såkalte Deputy General Secretary, jobben som sjef for FNs fredsbevarende styrker og jobben som sjef for politisk avdeling i FN, minner Barth Eide om.

GOD PÅ DET MESTE: Thorvald Stoltenberg kjenner Antonio Guterres og har bare godt å si om kandidaten som FNs sikkerhetsråd vil ha som ny toppsjef i FN. Foto: Helge Mikalsen , VG

Han får støtte av tidligere utenriksminister Thorvald Stoltenberg, som i likhet med António Guterres også har vært FNs høykommissær for flyktninger.

– Jeg er litt overrasket, fordi jeg trodde det var kvinnenes tur nå, med en rekke sterke kvinnelige kandidater, sier Stoltenberg.

Han har ved flere anledninger truffet mannen som nå ser ut til å bli FNs neste generalsekretær, blant annet da Guterres satt som president i Sosialistinternasjonalen.

– Han har et meget godt renommé, og jeg har bare godt å si om han. For å få et godt renommé internasjonalt, må man være god på det meste. Det er ingen barnehage der ute, legger Thorvald Stoltenberg til.

Forstår verden



Stoltenberg tror verden nå trenger en mann som er full av initiativ og har god forståelse av alle sider i verden, ikke bare på meningssiden, men i de reelle situasjonene som oppstår.

– Det er et vanskelig spill å tilfredsstille hele FN og hele verdens folk. Samtidig er det viktig at den nye generalsekretæren ikke blir så sterk at noen at vetolandene går imot ham, slik det skjedde med Trygve Lie, sier Stoltenberg.

Sikkerhetsrådet voterer i morgen over António Guterres kandidatur, og hovedforsamlingen med sine 193 land skal stemme over Sikkerhetsrådets forslag til ny generalsekretær en av de aller første dagene.

Da FNs aller første generalsekretær, vår egen Trygve Lie fra Groruddalen, skulle velges som toppsjef i verdensorganisasjonen for andre gang i 1949, fikk han noen stemmer mot seg i hovedforsamlingen, uten at det fikk følger for ham.

António Guterres er ikke formelt FNs generalsekretær enda, men det har ikke tidligere skjedd at Sikkerhetsrådets forslag er blitt nedstemt i hovedforsamlingen.