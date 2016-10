António Guterres blir ny FN-sjef

António Guterres er valgt til FNs nye generalsekretær.

António Guterres har tidligere vært statsminister i Portugal og han var frem til desember 2015 FNs høykommissær for flyktninger. Tidligere denne måneden innstilte FNs sikkerhetsråd ham som Ban Ki-moons etterfølger som generalsekretær i organisasjonen.

I dag vedtok de 193 medlemslandene en resolusjon som innebærer at Guterres blir FNs nye generalsekretær for en periode på fem år.

Fakta om António Guterres * António Manuel de Oliveira Guterres ble født i Lisboa 30. april 1949. * Utdannet som elektroingeniør fra universitetet i Lisboa i 1971. * Generalsekretær i Partido Socialista, det portugisiske sosialistpartiet, fra 1992 til 2002. * Statsminister i Portugal fra 1995 til 2002. * President i Sosialistinternasjonalen fra 1999 til 2005. * FNs høykommissær for flyktninger fra 2005 til desember 2015. * 6. oktober innstilte Sikkerhetsrådet Guterres som FNs neste generalsekretær. * Gift, to barn. (NTB)

Portugiseren er 67 år gammel og ifølge den britiske avisen The Guardian er hans innsats på vegne av verdens flyktninger ansett for å være svært viktig i en tid preget av masseflukt forårsaket av krig, terror og klimaendringer.

Han overtar stillingen 1. januar 2017.

– Moralsk kompass

Det er første gang at en tidligere stats- eller regjeringssjef blir utnevnt til FNs toppstilling. Men det er først og fremst som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) at han har gjort seg internasjonalt bemerket, skriver NTB

– Som sjef for UNHCR har Guterres vist at han er en mann som søker menneskelig kontakt og er på ballen, sier Frankrikes FN-ambassadør François Delattre.

Han beskriver Guterres som en humanist med et «ekte moralsk kompass», og han tror portugiseren vil klare å gjennomføre intern omstilling, samtidig som han utad fremstår som en leder med klare visjoner som styrer verdensorganisasjonen i riktig retning.

Espen Barth Eides nye sjef

FNs spesialutsending til Kypros og visegeneralsekretær i FN, Espen Barth Eide, sa tidligere denne måneden at han tror Guterres blir en myndig, tydelig og uredd leder av FN.

– Verden er i alvorlig trøbbel, den internasjonale situasjonen har ikke vært mer krevende i mine 52 år her på jorden, derfor er det viktigere enn noen gang at FN får en sterk leder, sa Barth Eide til VG.

Nordmannen og Guterres har fulgt hverandre i flere roller gjennom de siste 20 årene, blant annet mens Barth Eide var statssekretær i Utenriksdepartementet og Guterres var statsminister i Portugal. Han beskriver portugiseren som en god leder som er flink til å høre på folk.



SAMMEN: Antonio Guterres og Espen Barth Eide sammen med skuespiller Angelina Jolie i Al Zaatri-flyktningeleiren i Jordan som huser syriske flyktninger, i juni 2013. Foto: Muhammad Hamed , Reuters

Skuffet over Ban

De egenskapene Guterres roses for, er de samme som enkelte har ment at Ban Ki-moon har manglet. Diplomater har uttrykt en viss skuffelse over hans kommunikasjonsevner, samt tilbakeholdenhet i store konflikter som i Syria, Jemen og Sør-Sudan.

– Alle er veldig høflige når det gjelder Ban, men la oss erkjenne det, alle vet at han ikke har vært noen sterk generalsekretær verken når det gjelder interne reformer eller ekstern ledelse, sier en diplomat i FNs sikkerhetsrådet til nyhetsbyrået AFP.

– Han har de rette instinkter når det gjelder Syria og alt annet, men han har ikke vært i stand til virkelig å påvirke verdensopinionen i noen av disse sakene, sier den ikke navngitte diplomaten.

Vil skape rom

Guterres fikk enstemmig støtte i FNs sikkerhetsråd i forrige uke, som så anbefalte ham som kandidat til FNs hovedforsamling. Han er valgt for en periode på fem år.

Diplomater mener at Guterres kommer til å bruke sine første 100 dager som generalsekretær til å utvide generalsekretærens rolle.

– Jeg sier ikke at han vil ha en spesiell plan for å skape fred i Syria, men jeg tror han vil være opptatt av å sikre at det er rom for at generalsekretæren kan jobbe tett med slike store spørsmål, sier diplomaten.