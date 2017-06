Angrep på svensk FN-base i Mali

En FN-leir i Timbuktu i Mali, hvor svenske FN-soldater er basert, har blitt utsatt for et væpnet angrep.

Torsdag morgen rett før klokken ni lokal tid, ble den svenske FN-basen i Timbuktu i Mali angrepet av indirekte ild, melder svenske forvaret på sin blogg.

Leiren er en base for flere lands FN-soldater, og minst fire soldater skal ha blitt skadet i angrepet.

– Det er ingen svenske soldater som ble skadet i denne hendelsen, sier Mikael Abramsson, kommunikasjonsdirektør i det svenske forsvaret til senske Expressen.

Ingen nordmenn involvert

Heller ingen nordmenn er involvert i angrepet.

– Alle militære som er i Mali er gjort rede for, og er ikke involvert i angrepet, sier Ivar Moen talsmann ved forsvarets operative hovedkvarter.

Han forteller at det er rundt 10-15 norske offiserer i Mali, men at disse opererer ut fra hovedstaden Bamako.

Ifølge et sikkerhetskonsulentfirma, Mena Stream, er det franskmenn som er skadet i angrepet.

Leiren omtales som en «supercamp» og det svenske forsvaret opplyser at det finnet medisinske ressurser fra forskjellige land i leiren.

– Vi vil selvfølgelig ta imot og behandle våre kolleger som har blitt skadet, sier Per Nilsson, sjef for det svenske FN-seksjonen i Timbuktu på forsvarsbloggen.

Målet for angrepet er ukjent

Det er ennå ikke kjent hva som var målet for angrepet.

For en måned siden var det et angrep på den samme basen da det ble kastet granater mot den svenske delen av basen. En soldat fra et annet land ble drept, og flere svenske soldater ble lettere skadet i angrepet, skriver Aftonbladet.

​​De siste årene har det vært mye uroligheter i Mali, og da spesielt i Nord-Mali. I 2012 ble det gjennomført en serie angrep mot regjeringen nord i Mali, og samme året kuppet en militær junta regjeringen.

Norge har deltatt i FN operasjonen MINUSMA (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) siden 2013 som har som mål å støtte politiske prosesser i landet samt å utføre en rekke sikkerhetsrelaterte oppgaver, skriver Forsvaret på sine nettsider (ekstern lenke).