Pårørende vil starte privat søk etter savnede MH370

Etter at søket etter det savnede flyet MH370 ble avsluttet i januar, planlegger de pårørende nå å samle inn penger til et privat søk.

Fredag 8. mars 2014 forsvant Malaysia Airlines MH370 på vei fra Kuala Lumpur til Beijing med 227 passasjerer og tolv besetningsmedlemmer. Hva som faktisk skjedde med flyet fant etterforskerne aldri ut av, men det er antatt at flyet skiftet retning underveis og deretter styrtet i Indiahavet.

Mysteriet: Her er seks teorier om hva som skjedde

Etter et massivt søk gjennom nesten tre år, ble det i januar bestemt at letingen etter flyet skulle avsluttes innen månedens utgang.

– Beslutningen om å innstille undervannssøket har ikke vært enkelt, og den er ikke blitt tatt uten en følelse av sorg, heter det i uttalelsen fra senteret i Australia som koordinerer letingen.

Etter år med søk har letemannskapene saumfart et havområde på 120.000 kvadratkilometer vest for Australia.

Trenger 15 millioner dollar

Familiene til de omkomne varsler derfor nå at de vil samle inn penger for å starte et privat søk etter det savnede flyet, skriver Bangkok Post.

Advokat Grace Nathan, som mistet moren sin i styrten, sier at de håper på å samle inn 50 millioner dollar for å søke videre nord for det tidligere søkeområdet.

– Vi vil ikke starte pengeinnsamlingen før vi er sikre på at myndighetene ikke kommer til å gjenoppta søket og inntil all data har blitt analysert, sa Nathan da kampanjen ble lansert i Kuala Lumpur lørdag.

Myndighetene i Australia, Malaysia og Kina har uttalt at det kan bli aktuelt å ta opp søket dersom det kommer betydelige bevis på hvor flyet kan ha styrtet.

Sinte pårørende

Mange av de pårørende tok beskjeden om innstillingen svært tungt da den kom i starten av januar.

Landene som er involvert, har plikt til å fortsette letingen, sa gruppa Voice370 som taler for de pårørende da innstillingen ble kjent.

– Kommersielle fly kan ikke bare få lov til å forsvinne uten spor, het det i en uttalelse fra gruppa.

En annen gruppe som består av kinesiske pårørende, var enda skarpere i sin kritikk. De mener etterforskningen har vært utilstrekkelig, og at myndighetene må bevilge mer penger til letingen.