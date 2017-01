Letingen etter Malaysia Airlines-fly innstilles

Nesten tre år etter at Malaysia Airlines MH370 forsvant, har Australia, Malaysia og Kina innstilt undervannssøket etter flyet.

Senteret i Australia som koordinerer letingen, opplyste tirsdag at arbeidet offisielt er avsluttet. I løpet av årene som er gått siden ulykken, har letemannskapene saumfart et havområde på 120.000 kvadratkilometer vest for Australia.

– Beslutningen om å innstille undervannssøket har ikke vært enkelt, og den er ikke blitt tatt uten en følelse av sorg, heter det i uttalelsen.

La om kursen

Det antas at flyet med 239 mennesker om bord styrtet i Indiahavet etter å ha lagt om kursen på vei fra Kuala Lumpur til Beijing i mars 2014. Hvorfor flyet snudde, er fortsatt et mysterium.

En rapport konkluderte i fjor med at piloten styrtet det med vilje, men dette er ikke bekreftet.

Dyreste noensinne

Leteoperasjonen er den dyreste og mest komplekse som noen gang er gjennomført for å finne et fly. Prisen tilsvarer 1,4 milliarder kroner, ifølge nyhetsbyrået AP.

Enkelte eksperter mener letingen har foregått i feil område og burde vært flyttet lenger nord. Australske myndigheter har imidlertid utelukket dette.

– Det er ikke avdekket informasjon som kan avgjøre nøyaktig hvor flyet befinner seg, heter det i uttalelsen fra det australske senteret.

Vrakrester som har drevet i land, har bekreftet at flyet styrtet og at letingen har foregått i riktig hav. Skip, fly og ubemannede ubåter er blitt brukt i leteoperasjonen.