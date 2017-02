Vellykket fødsel på Siem Pilot: – Høylytt jubel på dekk

«975 reddet i løpet av de siste dagene. Nå er 975 blitt 976», skriver Kripos på Twitter.

– Fødselen tok halvannen times tid og gikk faktisk helt etter boken. Det gikk selvsagt veldig mange tanker gjennom hodet til kvinnen, så det å få se henne smile til slutt, var fantastisk å få oppleve, forteller anestesisykepleier Thomas Usler (39).

Tidligere denne uken ble den 22 år gamle kvinnen tatt om bord på den norske redningsskøyten Siem Pilot sammen med en gruppe andre mennesker i Middelhavet utenfor Italia. Allerede da hun skulle registreres, forsto Usler at noe var på gang.

– Vi spør alle kvinner om de er gravide, og hun svarte at hun var i åttende måned. Jeg så dessuten at magen hennes var veldig nedsunket, så jeg sa til kollegaen min at her må vi være obs, forteller han.

«High fives» og applaus

En dag senere, fredag kveld, fikk Usler beskjed om at en kvinne slet med voldsomme smerter i magen. Han forteller at han med en gang skjønte hva som var i ferd med å skje.

– Jeg og akuttlegen gjorde klart for fødsel og varslet resten av anestesiteamet. Jeg har tatt imot barn før, men det var veldig spesielt å veilede en kvinne som ikke snakket engelsk. Det gikk uansett kjempefint, og hun leverte barnet helt uten komplikasjoner. Han sprellet fælt og vi rakk så vidt å tørke han før han ville ha mat, sier Usler.

Den nybakte moren hadde lagt ut på den farefulle ferden mot Italia sammen med sin søster. Etter fødselen fikk hele familien overnatte i båtens såkalte undersøkelses-container med «all inclusive».

– Det er vakkert å se hvordan teamet vårt fungerer. Da jeg kunne meddele over sambandet at vi var blitt en passasjer ekstra, gikk alle rundt med et smil om munnen. Kokken vår var raskt ute og fikser grøt, sjokolade og noe godt å drikke til kvinne.

Også de andre om bord tok imot nyheten med iver.

– Det var full jubel på dekk. Folk ga hverandre «high fives», smilte og applauderte. Den følelsen vi fikk da, kan ikke beskrives, sier Usler.

– Uvanlig mange migranter

Den fødende kvinnen er en av 975 migranter som ble plukket opp av Siem Pilot i en periode på under 30 timer fra og med sent onsdag kveld, forteller styrkesjef Pål Erik Teigen. Til sammen ble mer enn 1800 migranter plukket opp i området innenfor den samme perioden.

Det uvanlig høye antallet migranter kom etter en periode med mye uvær på Middelhavet.

– Det har ikke vært et eneste redningsoppdrag i Middelhavet i tilknytning til Afrika eller Libya-kysten mellom 8. og 19. februar. Derfor har vi ant at det ville samle seg mange grupper nå som det lysnet opp. Det var dessverre helt riktig, forklarer Teigen.

Styrkesjefen forteller at det gikk slag i slag med kontinuerlige redningsoppdrag – til sammen 10 oppdrag – mellom onsdag kveld og natt til fredag.

– Dette er ikke vanlig. Så lenge Siem Pilot har vært her nede, har vi bare hatt fire oppdrag med flere migranter på dekk, sier han.

Sammenlignet med fjoråret har antall migranter steget med 50 prosent, ifølge Teigen.

– Dette er ikke noe annet enn kynisk menneskehandel og organisert kriminalitet. Noen av de vi plukker opp, forteller at de har vært på havet i 2–3 døgn. Det er våte og nedkjølte babyer, gravide kvinner, gutter og menn. Det er hele spekteret, og det er vondt å se.