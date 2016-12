Thea (20) bruker julen på å hjelpe: – De trenger meg

Thea Andersen Grindalen var ikke ikke i tvil da hun fikk muligheten: Hun måtte reise til Hellas for å hjelpe brannskadde Bahez (2) og familien.

Familien Tanya hadde flyktet fra Kurdistan i Irak og drømte om et bedre liv i Europa. Etter en farefull ferd fra Tyrkia over middelhavet, møter de norske Thea Andersen Grindalen på Lesvos. Andersen har reist til den greske øya for å hjelpe flyktningene som kommer i land. Hun knytter raskt et spesielt bånd til familien Tanya. Far Nabaz (27), mor Bayan (24) og deres to sønner Barez (5) og Bahez (2) får en spesiell plass i hjertet hennes.

BRØDRE: Barez (5) og Bahez (2) før gasseksplosjonen som krevde den eldste brorens liv. Foto: Privat

Den lille familien får plass i teltleiren Moria på Lesvos. En måned før julaften skjer det fatale: En voldsom gasseksplosjon gjør at Barez dør i sin fars armer, kun en uke før sin egen seksårsdag. Mamma Bayan gjør alt hun kan for å redde sine sønner. Hun får minstemann Bahez ut av teltet, så blir alt svart. Både hun og den to år gamle sønnen får alvorlige brannskader over store deler av kroppen og må kjempe for livet. Eksplosjonen ble også omtalt av nyhetsbyrået AFP.

Hjemme i Norge sitter Thea. Som nordmenn flest gjør hun seg klar for julefeiring. Hun kjøper gaver, ordner og steller, men nå er det noe annet som blir mye viktigere. Hun må reise til Hellas for å hjelpe familien. Etter utallige telefonsamtaler og bildeutvekslinger med Nabaz er hun klar.

Reiste til Hellas



SMERTEFULLT: Bahez har tredjegrads forbrenninger på 55 prosent av kroppen ifølge Thea Andersen. Foto: PRIVAT

Seks dager etter ulykken er hun på plass i Hellas og sammen med organisasjonen Dråpen i havet gjør hun alt kun kan for å hjelpe familien.

Thea Andersen Grindalen beskriver de siste ukene som vanskelige.

– Det har vært veldig krevende for meg. I begynnelsen var det helt forferdelig og veldig ubehagelig å se et barn med så store skader. Det å besøke barnas mor og se henne på denne måten gjør ekstremt vondt, sier hun og legger til:



– Da jeg fikk muligheten til å reise ned for å hjelpe gjorde jeg det. De trenger meg.



Gråter av smerte



Mor Bayan og sønnen Bahez får livsnødvendig medisinsk hjelp på to forskjellige sykehus i Athen. Far Nabaz gjør så godt han kan med å passe på sine kjære, samtidig som han sørger over sin døde sønn.

– Det er helt utenkelig å klare og forestille seg hvordan han har det. Han sørger over sønnen sin og har samtidig to kjære å passe på sykehuset, sier Andersen.

Nabaz bruker dagene ved siden av sønnen i sykesengen, våker over ham og steller ham så godt han kan. Over halvparten av den lille kroppen er dekt av store, vonde blemmer etter flammene. I tiden etter eksplosjonen har Bahez gjennomgått sju operasjoner.

– Det ikke et vakkert syn, og han ligger ofte og gråter i smerte. Han går igjennom en veldig krevende behandling. Særlig det å løfte opp beina for å bytte bleie er ekstremt vondt for ham. Han begynner å gråte bare han ser jeg tar på meg hansker, forteller Thea Andersen.

SAMLET: Barez, mamma Bayan og Bahez leker sammen før gasseksplosjonen. Foto: Privat

Tette bånd



STORE SKADER: Bayan er forbrent i ansiktet, på hendene og i lungene. Thea passer på henne og gir trøst. Foto: PRIVAT

De siste ukene har Andersen brukt mye tid på sykehuset. Det har ført til at hun har fått et enda nærere bånd til familien.



– Jeg har vært hos ham mange timer og dager. Så når han roper for å få hjelp eller trøst, roper han på mamma, pappa eller dada som betyr betyr søster på kurdisk, sier 20-åringen.

Andresen forteller at hun og Nabaz bruker dagene hos toåringen Bahez, før Nabaz reiser til sin kone om kvelden.

Hun har transplantert hud fra lårene for å dekke andre sår. Håret har brent opp, hendene er forbrent og ansiktet er ikke lenger til å kjenne igjen.

– Hun er mye bedre nå enn hun har vært, men hun ligger enda i respirator. Hun er forbrent i fjeset, på hendene og i lungene. Smertene er uutholdelige, sier Andersen.

To liv



Nå planlegger Thea Andersen Grindalen i første omgang å bli i Hellas frem til mars. Til vanlig jobber 20-åringen fra Sandnes på en bokhandel. På sykehuset i Athen fungerer hun som pleier, steller sår, er samtalepartner og hjelper til så godt hun kan i en krevende situasjon.

– Jeg lever to liv, jeg lever ett liv hjemme og et liv her. Det er store kontraster, men jeg tenker lite på det å være hjemme når jeg er her.

Familiefar Nabaz forteller til VG at han er svært takknemlig for hjelpen han og familien har fått av Thea og alle de frivillige som har hjulpet henne økonomisk.



– Det er kun Thea som har hjulpet meg. Jeg vet ikke hva jeg skulle ha gjort uten hennes hjelp. Hun er alltid her for meg og familien, sier Nabaz Tanya til VG.



