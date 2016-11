Slik var livet til Fatim (19), landslagskeeperen som druknet i Middelhavet

Fatim Jawara var Gambias første keepertalent. Denne uken kom nyheten om at hun druknet i Middelhavet - som flyktning på vei til Europa.

19-åringen er en av de 4200 menneskene som har mistet livet i Middelhavet i år. Her forteller broren om Gambias største keepertalent, som drømte om et liv i Europa.

– Sist jeg snakket med Fatim var på en dårlig telefonlinje i slutten av september.

Momodou Jawara Sherman (36) snakker til VG fra den gambiske byen Serrekunda.

– Hun sa, som hun også hadde sagt til moren vår, at hun hadde dratt for å spille en fotballkamp i Dakar, Senegal. Hele livet hennes handlet om fotball, sier han.

Torsdag denne uken kom nyheten som raskt ble spredt i internasjonale medier: Den gambiske landslagskeeperen i fotball, 19 år gamle Fatim Jawara, har druknet i Middelhavet i en forsøk på å ta seg til Europa.

Hun skal ha tatt seg gjennom Sahara til den krigsherjede kysten av Libya. Derfra skal hun ha satt seg ombord på en båt, som raskt fikk problemer. Fatim nådde aldri Europa.

Hennes historie er langt fra unik: Bare i 2016 har 4.200 mennesker omkommet på denne måten. Men for familiene og vennene som sitter igjen, er dødsfallene noe langt mer enn dyster statistikk.

LAGKAMERATER: Fatim med fotballagets trener (t.v) og kapteinen (t.h). Foto: Privat

Reiste «Bakveien»

I flyktningstrømmen får de syriske flyktningene mest oppmerksomhet. Men på båtene fra Libya er også en betydelig andel fra afrikanske land.

– Dødsfallet har ødelagt vår familie. Fatim snakket aldri om å reise til Europa, hun snakket faktisk flere ganger om hvor gal man måtte være for å ta sjansen.

I Gambia kalles flyktningruten gjennom ørkenen, til Libya og videre til Europa, for «bakveien». Årsaken er at reisen gjennomføres uten lovlige papirer, til fots og med båt.

TRENING: Trening med klubben Red Scorpions. Foto: Privat

Det vestafrikanske landet er en av Afrikas minste nasjoner med om lag 1,8 millioner innbyggere, men gambiere er ifølge IOM den fjerde største gruppen av migranter som ankommer Italia.

Ifølge Amnesty er tilfeldige arrestasjoner og anholdelse av journalister og menneskerettighetsforkjempere vanlig praksis i landet.

FN har uttrykt bekymring over menneskerettighetene i landet, og de har beskrevet omfattende bruk av brutal tortur i landets fengsler. Situasjonen i landet har blitt forverret etter et mislykket kupp i 2014.

MANGE DØDE: Migranter og flyktninger faller som følge av panikk i vannet under en redningsoperasjon utenfor Libya denne uken. 239 mennesker skal ha mistet livet de siste dagene. Foto: Andreas Solaro , AFP

Idrettstalentet

Fatim var ifølge broren det fødte idrettstalent. Moren hennes, som mente utdanning var viktigere enn idrett, sendte henne tidlig på kostskole. Men på skolen ble hun spesielt kjent for å være svært aktiv. Hun var med i speideren, hun løp maraton, hun spilte fotball og hun elsket å tegne.

Som 12-åring viste hun alle at fotball var hennes ekstra sterke side:

– Da jeg og broren min ville spille fotball, tok vi alltid med henne, og vi valgte henne som midtbanespiller fordi hun var så sterk og hun taklet motstanderne hardt, sier broren.

Hun begynte likevel å studere til å bli ingeniør, men på kveldene dro hun på fotballtrening. Det var det viktigste i livet hennes.

I 2012 spilte Fatim verdensmesterskap for juniorer under 17 i Aserbajdsjan. Da hun debuterte på seniorlandslaget som keeper i fjor reddet hun et straffespark. Hun sto også i mål for landets beste kvinnelag – Red Scorpions.

– Vi er i sorg nå. Dette er et stort tap for landslaget og hele nasjonen, sier Gambias fotballpresident Lamin Kabba Bajo til AFP.

Betalte agenten reisen?

Broren tror kanskje at Fatim dro til Europa for å prøve å fortsette karrièren sin der.

– Det var drømmen hennes, sier han.

Myndighetene i Gambia har uttalt at det var en fotballagent som skal ha betalt for utgiftene for den livsfarlige reisen til Europa. Agenten skal ha håpet at Fatims talent, og hennes prestasjoner i junior-VM kunne gi henne oppmerksomhet i Europa.

– Fatim var som mange andre fotballspillere her. Hun vokste opp i en fattig familie, som de fleste gambiere. Alle vet om stjernene som tjener millioner i Europa. Disse unge menneskene vil bare tjene penger til familien sin. Hun tok risikoen ved å reise bakveien, men hun kom aldri frem, sier Ebou Faye, visepresidenten i det gambiske fotballforbundet til The Guardian.

Han forteller at mange som reiser drømmer om en stjernespekket fotballkarriere, men glemmer å tenke på risikoen.

Kanskje ser de til eksempelet der en gambier lyktes? Den gambiske tenåringen Bakery Jatta tok samme rute som Fatim prøvde å reise. Han kom til Tyskland i 2014, og ble nylig signert av storklubben Hamburg.

FOTBALL VAR ALT: Fatim Jawara, nederst til venstre, og fotballaget hun spilte på i 2012. Foto: Privat

Vil ikke tro hun er død



Det gikk aldri slik for søsteren til Momodou Jawara Sherman.

Han fikk høre om Fatims død i forrige uke på Facebook-veggen til en venninne. Søsterens venninne skal ha reist til Libya sammen med henne.

Til tross for at søsterens dødsfall nå har fått oppmerksomhet verden over, er det noe som ikke gjør at broren gir opp.

– Jeg savner henne så mye at jeg nesten ikke vil tro at hun er død. Jeg tenker at det fortsatt kan finnes en mulighet for at hun er live, ett eller annet sted.

Han tenker seg litt om, og legger til:

– Jeg gir ikke opp, om jeg så må reise til Libya for å lete etter henne.

Fredag sørget venner over nyhetene om Fatim. På Facebook skrev en venn dette, sammen med det følgende bildet:

Hvil i fred, alle brødre og søstre som har mistet livet gjennom bakveien til Europa.