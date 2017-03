Rapport: Flere flyktningbarn i Hellas sliter med depresjoner og angst

Redd Barna slår alarm om flyktningbarna i Hellas i en ny rapport.

– Hver dag ser skremte barn konflikter, lik og andre mennesker som forsøker å ta livet sitt fordi situasjonen er så tøff. De har vært her i så mange måneder uten informasjon om hva fremtiden gir, og barna når et bristepunkt til slutt, forteller Sacha Myers, kommunikasjonsrådgiver i Hellas for Redd Barna, til VG.

En ny rapport fra organisasjonen viser en økning i selvmordsforsøk, angstanfall, depresjoner og aggresjon blant barn. Rapporten er basert på intervjuer med flere av feltarbeiderne i flyktningleirene og organisasjonene som jobber med flyktninger i Hellas.

FÅR HJELP: Redd Barna tilbyr traumehjelp til barn som kommer fra krig. Her fra et senter for barn i Leros, Hellas. Foto: Redd Barna

– De knekker under presset

Barn ned i tolvårsalderen forsøker å ta livet sitt, mens niåringer ifølge rapporten har tegn på å ha skadet seg selv, ifølge rapporten.

– Nå konfronteres de med nye vonde opplevelser i Hellas; de er rett og slett fanget her, og kan ikke dra. De vet ikke hva fremtiden bringer, og har livet på vent. De knekker under presset, sier hun.

Redd Barnas rapport kritiserer avtalen mellom EU og Tyrkia, som trådte i kraft for ett år siden.

Avtalen gikk ut på at migranter og flyktninger som ankommer Hellas skal sendes tilbake til Tyrkia, med mindre de søkte om asyl der og da. Til gjengjeld skulle EU ta imot kvoteflyktninger fra Tyrkia.

Det har gjort at mange flyktninger nå venter på å få asylsøknaden sin behandlet i Hellas, ettersom alternativet er å dra tilbake dit de kom fra.

– Tanken med avtalen var at asylsøknadene skulle prosesseres fort og at de som ikke fikk opphold, skulle sendes tilbake til Tyrkia. Men der har ikke Hellas fått ressursene som EU har lovet, sier Sasha.

For å få fart på behandlingen av de mange asylsøknadene, skulle nemlig EU-landene bidra med faglig ekspertise, slik at prosessen ville gå kjapt. Det kom i gang mye senere enn planlagt, og dermed sitter fremdeles barn og voksne og venter på å begynne livene sine på nytt igjen.

GJENGLEMT: En leke sitter fast i et piggtrådgjerde på øyen Lesvos. Foto: Redd Barna

Ber om at Europa tar ansvar

Nå har de greske øyene blitt overfylt av flyktninger og migranter. Flyktningleirene har ikke plass til alle, og mange har dermed måttet finne andre områder; rett og slett der det er plass.

Det er nå over 13.000 flyktninger og migranter på de fem øyene Lesvos, Samos, Chios, Leros og Kos. På Chios er det 3.500.

– Nå er leirene overfylt, det er telt overalt, folk bor på gatene og på strendene, forteller Myers til VG.

De overfylte leirene har skapt mye spenning og uforutsigbare situasjoner. Voksne og barn sitter med livene på vent, og blir frustrerte.

– De vil ikke tilbake til Tyrkia. Foreldre har gitt opp så mye for sikkerheten til barna sine, og tanken om å dra tilbake blir rett og slett for mye for mange av dem, forteller Myers.

Ettersom de heller ikke kan dra videre inn i Europa før asylsøknaden er behandlet, blir de rett og slett sittende fast på de greske øyene.

– De er fanget her, og kan ikke dra.

Nå håper Redd Barna at EU og greske myndigheter tar grep.

– Vi ber om at det blir slutt på innesperringen av barn. Det burde aldri ha blitt gjort, spesielt med så sårbare barn som de som kommer fra Syria, Irak og Afghanistan. Dette er barn med krigstraumer, som må vekk fra øyene og komme seg inn til fastlandet for å få støtten de trenger, sier Myers.

Videre håper hun at EU tar ansvaret som så ofte ble snakket om under den verste flyktningkrisen høsten 2015, og tar imot flyktningene.

– EUs medlemsstater må ta ansvar for forpliktelsene de har overfor familiene det er snakk om, slik at de som har søkt asyl kan få et sted å bo, eller gjenforenes med familiene sine, sier hun.