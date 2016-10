Øyenvitne i «Jungelen»: Minst 60 barn sov i ruinene i natt

Barna i flyktningleiren «Jungelen» har aldri vært i større fare, sier britisk Redd Barna.

– Vi har oversikt over 60 barn som sov ute i natt. Noen av våre samarbeidsorganisasjoner sier tallet er over hundre. Vi er ekstremt bekymret, sier Valentina Bollenback som jobber for britisk Redd Barna.

Når VG snakker med Bollenback er hun ved en provisorisk leir konstruert i fraktekontaintere av franske myndigheter. Den ligger utenfor den uoffisielle flyktningleiren kjent som «Jungelen» i Calais nord i Frankrike.

Her sov enda 7–800 barn, anslår hun, men kapasiteten er sprengt og flere fikk ikke plass. De måtte klare seg selv.

– Når de sover ute på denne måten er det ingen som passer på dem. Jeg mener situasjonen aldri har vært farligere for barna i «Jungelen», sier Bollenback.

Les bakgrunn: Jevner «Jungelen» med jorden i Calais

– Leiren er tom

Det foreløpig siste forsøket på å tømme den notoriske leiren har pågått siden mandag. Siden da har franske myndigheter jobbet med å uttransportere migrantene og flyktningene som bor der, blant dem hundrevis av enslige mindreårige.

Onsdag kveld erklærte myndighetene leiren for tømt.

– Det er ingen flere migranter i leiren. Vår oppgave er fullført, sa Fabienne Buccio, prefekten for Pas-de-Calais, onsdag kveld.

Dette stemmer ikke, sier britisk Redd Barna. For å sende migrantene videre må de registreres. Sentrene som tar dem imot har blitt stengt uten forvarsel flere ganger og de som ønsket å registrere seg har blitt bortvist. Det skal ha skjedd senest torsdag morgen, skriver The Guardian.

Dagen før ble «Jungelen» satt i brann.

Les også: Calais har blitt en spøkelsesby

Varslet katastrofe

Ifølge Bollenback hos Redd Barna har flere barn forsvunnet sporløst etter at tømmingen begynte. Disse står i overhengende fare for å bli ofre for trafficking og menneskehandel, frykter hun.

– Dette var en varslet katastrofe. Franske myndigheter kunne unngått dette om de hørte på oss. Vi sa at det kom til å ta tid å få kontroll på alle barna og gjennomføre dette på en trygg måte. At mellom 60 og 100 barn har sovet i ruinene i natt sier sitt om håndteringen, sier Bollenback.

Dette må du vite om flyktningkrisen i Europa.