Norsk lege om Lesvos: – Vanskelig å beskrive med ord

Vinteren gjør at det kommer færre båtflyktninger til Europa. De som trosser lave temperaturer og iskaldt vann, gjør det med livet som innsats.

Rundt midnatt natt til fredag fikk den norske legen Ali Watti (31) fra Bergen beskjed på meldingstjenesten WhatsApp om at en båt med flyktninger nærmet seg Lesvos.

Sammen med et knippe andre frivillige gjorde han seg klar til å ta imot båtflyktningene som hadde seilt ut fra Tyrkia i håp om å nå den greske øya i live.

LEGE PÅ LESVOS: Ali Watti (31). Foto: Privat

Klokken 00.25 ankom båten den lille havnebyen Skala Sikamineas, hvor gradestokken viste noen få plussgrader.

De 44 personene ombord oppga at de kom fra Irak, Eritrea, Egypt, Kamerun, Iran, Kongo, Burundi og Zimbabwe. Det var 32 menn og 12 kvinner, fire av dem gravide, forteller Watti.

– Blant oss som tok imot dem var det bare jeg og en sykepleier som var helsepersonell. Flere av flyktningene hadde panikkanfall og var nedkjølt – det var forferdelig, sier legen.

Båt med over 40 barn

5862 flyktninger krysset Middelhavet i løpet av årets første måned. Hittil i 2017 antas 254 personer å ha druknet i forsøket. I januar kom det 1399 båtflyktninger til Hellas, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Det er bare to prosent av antallet som kom i løpet av samme måned i fjor, da hele 67.415 flyktninger gikk i land på greske øyer.

Men at de er færre gjør ikke reisen med båt fra Tyrkia til Hellas mindre farlig. Vinteren, som har vært unormalt hard flere steder, gjør tilværelsen som flyktning enda mer utfordrende.

UTFORDRENDE: Ali Watti forteller at det er utfordrende å behandle alle som kommer inn med bare et lite utvalg førstehjelpsutstyr. Foto: ALI WATTI

En båt med 93 flyktninger, som antas å være syrere, ankom lørdag den greske øya Kypros. Blant passasjerene var over 40 barn, ifølge lokalt politi. Alle skal ha vært i god behold og ble brakt til et mottakssenter i nærheten av hovedstaden Nikosia, opplyser Loukas Hadjmichael i sivilforsvaret.

Men ikke alle er like heldige. Mange av dem som kommer til Lesvos, der Ali Watti jobber som frivillig, trenger medisinsk hjelp.

– Blant dem som kommer er det en del med ledd- og muskelskader, småsår, bronkitt, lungebetennelse og hypotermi (nedkjøling). Det er utfordrende, for vi har jo bare med oss litt førstehjelpsutstyr, ikke hele laboratoriet, sier Watti.



461 personer – et flertall av båtflyktningene som kom til Hellas i januar – kom til Lesvos. For de aller fleste som går i land på øya, går turen videre til registrerings- og identifiseringssenteret i Moria, som i praksis er en slags flyktningleir.

FROSTSKADER: Lege Ali Watti fra Bergen tok fredag imot denne 19 år gamle mannen som kom i båt fra Tyrkia til Lesvos sammen med rundt 60 andre flyktninger. Frostskadene kan gjøre at han må amputere tuppen av fingrene, sier legen. Foto: Ali Watti

– Noen bor rett på asfalten

Selv om tanken bak senteret var at det skulle være et midlertidig oppholdssted for nyankomne flyktninger, blir mange boende i Moria i lengre tid. Den siste tiden har en rekke organisasjoner, blant andre Human Rights Watch, uttrykt sterk bekymring for forholdene i leiren.

Thomas André Syvertsen, landansvarlig for Vest- og Sentral-Europa i Røde Kors, besøkte Moria i forrige uke. Han sier at situasjonen har vært uholdbar lenge, men at årstiden gjør livet i leiren spesielt utfordrende akkurat nå.

– Moria har kapasitet til å huse 1200 personer, men nå bor det over 4000 der. De som holder til i leiren bor i telt, noen av dem rett på asfalten. Enkelte har vært der siden EU-Tyrkia-avtalen ble inngått, altså bortimot ett år. De mangler isolasjon og gode varmekilder, noe som er utfordrende nå når det er kaldt, sier Syvertsen.

– Snøfallet man har hatt på Lesvos, som er eksepsjonelt sjeldent i seg selv, har gjort at noen telt har klappet sammen. Det er ganske enkelt ikke lagt opp til at man skal bo der om vinteren, fastslår han.

På kalde dager gjør folk det de kan for å holde varmen, forklarer Syvertsen.

– Det har vært mye brannskader i leiren, fordi folk prøver å holde varmen ved hjelp av åpen ild. Det har også vært dødsfall forårsaket av dårlige varmeapparater.

NORSK REGNDRAKT: Snø og regn har skapt store vanndammer inne i Moria. Her hopper en flyktning over en sølepytt ikledd regnponcho fra den norske dagligvarekjeden Kiwi. Foto: Petros Tsakmakis/Intime News via AP

– Vanskelig å beskrive med ord

Mandag i forrige uke ble en pakistansk mann i 20-årene funnet død i teltet sitt i Moria, ifølge Reuters. Uken før ble en 22-åring fra Egypt og en 45 år gammel syrisk mann funnet omkommet i teltet de delte. Greske medier skriver at de etter alt å dømme har pustet inn giftig gass fra varmeapparater, men greske myndigheter, som har iverksatt etterforskning av dødsfallene, har hverken avkreftet eller bekreftet dette.

Ali Watti fulgte to båtflyktninger fra strandkanten i Skala Sikamineas til Moria på lørdag. Besøket i leiren gjorde sterkt inntrykk.

TØFFE FORHOLD: Den norske legen Ali Watti undersøker de frostskadede hendene til en 19 år gammel flyktning. Foto: Ali Watti

– Det som skjer i Moria er vanskelig å beskrive med ord. Det er forferdelig. Men som lege må jeg være profesjonell og hjelpe dem som trenger det. Jeg prøver å unngå de store følelsene, for jeg har flere dager igjen av oppholdet mitt her. Det er fortsatt mange som trenger hjelp, sier Watti.

31-åringen har tatt medisinutdanning i Ukraina og er i ferd med å skaffe seg norsk lisens, slik at han kan jobbe som lege hjemme i Bergen. Når han drar tilbake for å ta eksamen 13. februar, kommer han til å huske møtet med en 19-åring fra et afrikansk land spesielt godt.

Gutten var med i en båt som kom i land i 14-tiden lørdag, med 60 personer ombord. Da han møtte Watti holdt han frem et par blodige hender, hovne og fulle av åpne sår. Legen forsto raskt at det var en alvorlig frostskade.

– Han fortalte at han hadde flyktet via Iran og over fjellet til Tyrkia, hvor han hadde vært nødt til å spise snø. Frostskadene på hendene hadde han gått med i 15 dager. Han hadde følelse i fingrene og klarte å bevege dem, men jeg er ikke sikker på at det kommer til å gå bra. Det kan hende han blir nødt til å amputere tuppen av fingrene, sier Watti, som har reist til Lesvos for organisasjonen Medics Bergen.