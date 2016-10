Minst 90 migranter fryktes druknet utenfor Libya

Over 90 personer er savnet etter at båten deres sank utenfor Libyas vestkyst onsdag, opplyser den lokale kystvakten.

Ifølge Ayoub Qassem, talsperson for kystvakten, har de reddet 29 migranter opp fra vannet 50 kilometer øst for Tripoli, skriver Reuters.

De overlevende hevder at det var 126 mennesker i gummibåten før en av sidene ble ødelagt og den begynte å ta inn vann.

Båten skal ha forlatt Garabulli, en liten by seks mil øst for Tripoli, onsdag morgen, opplyser Qassem.

Ifølge FN har minst 3800 flyktninger og migranter mistet livet i forsøk på å krysse Middelhavet i år.

Det gjør 2016 til det dystreste året for flyktninger i Middelhavet noen gang, og det mens det fortsatt er over to måneder igjen av året.

I fjor omkom til sammen 3771 mennesker i forsøk på å krysse Middelhavet for å ta seg til Europa.

