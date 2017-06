Menneskesmuglere tiltalt for drap på migranter: Visste at ingen fikk puste

Telefonopptak avslører at menneskesmuglerne visste at ingen av flyktningene kunne få luft da de ble kvalt i en lastebil i 2015.

Det er snart to år siden 71 flyktninger ble funnet kvalt i en glovarm lastebil i Østerrike i august 2015. Det var en veiarbeider som først la merke til lastebilen som sto i et nødspor ved en motorvei i byen Parndorf, nære grensen til Ungarn. Ifølge Jyllands-posten la han merke til at det dryppet fra bilen, og kontaktet politiet.

Ingen tvil om at de var i livsfare



Da betjentene kom frem og åpnet lastebilen, ble de møtt av 71 døde kropper. 59 menn, åtte kvinner og fire barn hadde blitt forlatt innelåst i den glovarme bilen. De hadde betalt menneskesmuglere for å bli transportert fra Ungarn og videre inn i Europa med lastebil. Politiet mener de kan ha ligget i bilen i litt over ett døgn.

De 71 menneskene har trolig alle dødd på den ungarske siden av grensen. Dermed foregår rettssaken mot i alt elleve personer, som er tiltalt for å være del av et menneskesmuglernettverk, i Ungarn. Fire av dem er tiltalt for drap, knappe to år etter det grufulle funnet 27. august.

I ettertid har det kommet frem at ungarsk politi hadde holdt øye med menneskesmuglerne i to uker i forkant av funnet, og blant annet avlyttet telefonene deres. Tyske medier har fått tilgang til utskrifter av samtalene, hvor det kommer frem at det ikke var noen tvil om at de 71 menneskene var i livsfare.

Allerede 35 minutter etter de dro fra Ungarn, tidlig om morgenen 26. august, skal flyktningene ha begynt å banke på veggene i lasterommet. Ifølge Jyllands-posten ringte sjåføren til en annen av menneskesmuglerne, som skulle holde øye med politiet. Sammen med en afghaner som antas å være hovedmannen bak smuglernettverket, skal de ha diskutert hvorvidt de skulle gi flyktningene vann.

– Jeg er 100 prosent sikker på at de ikke kan få luft



– Han må ikke gi de vann. Si til ham at han bare skal kjøre videre. Og hvis de skulle dø, må han etterlate dem i en skog i Tyskland, skal det ha blitt sagt under telefonsamtalen.

Sjåføren skal også ha fått klar beskjed om at han ikke måtte åpne lasterommet, fordi flyktningene isåfall ville stikke av. Han skal også ha ringt tilbake til kollegaen og sagt at flere av flyktningene gråt, men likevel ikke fått lov til å gi de vann.

– Si nei. Han må si til dem at han heller vil la dem dø, skal hovedmannen ha sagt.

Sjåføren skal videre ha sagt at det begynte å lukte i bilen.

– Jeg er 100 prosent sikker på at de ikke kan få luft. Det er ikke vann og tørste som er problemet. Du må kjøre videre, det er det viktigste.

– De skriker hele tiden, du kan ikke forestille deg hva som foregår her, hvordan de skriker, sier sjåføren, som skal ha vært redd for at politiet kunne høre bankingen på grenseovergangen.

Han kom likevel over grensen uten å bli stoppet. Trolig var det fordi passasjerene allerede var døde på grenseovergangen.

Politiet fikk telefonsamtalene oversatt først etter de 71 flyktningene døde, og ungarske myndigheter mener at flyktningenes død ikke kunne vært unngått uansett.

Dommen mot de siktede ventes å falle først mot slutten av året.