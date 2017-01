Mann (19) funnet i koffert, ble forsøkt smuglet inn i Spania

Da politiet stoppet en 22 år gammel kvinne på grensen til den spanske eksklaven Ceuta, fant de en mann i kofferten hennes.

Selv om ankomsttallene til Europa er drastisk redusert, er ikke flyktningkrisen over. På 2016s nest siste dag prøvde en kvinne å smugle en mann inn i Spania i en koffert.

Den lukrative bransjen med menneskehandel tok i fjor 6826 personer over havet og til Spania, mot 173.446 til Hellas og rekordhøye 180.746 til Italia.

Den spanske eksklaven Ceuta ligger helt på nordspissen av det afrikanske kontinentet, nær der hvor Gibraltarstredet skiller Marokko og Spania. Og det var på denne utposten av Europa at spansk politi den 30. desember arresterte en kvinne som hadde gjemt en mann i kofferten.

Et seks meter høyt piggtrådgjerde omkranser den spanske eksklaven Ceuta. Klokken var 16.30 den 30. desember da den 22 år gamle kvinnen fra Marokko ble bedt om å åpne kofferten som sto lent mot en bil på grensen, fordi politiet oppfattet henne som unnvikende og nervøs, skriver El Pais. Sammenkrøket i kofferten lå en mann som oppga å være 19 år og fra Gabon.

Mandag stormet rundt 1100 mennesker piggtrådgjerdet som omkranser Ceuta, og ifølge nyhetsbyrået Ritzau ble fem spanske politifolk og 50 marokkanere skadd. Samme dag fant også grensepolitiet en mann og en kvinne som var klemt sammen og bygd inne i en bil.

9. DESEMBER: I starten av desember prøvde 800 personer å komme seg inn i Spania gjennom grensegjerdet i eksklaven Ceuta Mandag skjedde det samme igjen. Foto: REUTERS/M. Martin/NTB scanpix

Færre til Hellas i fjor



I 2015 kom 856.723 personer fra Tyrkia og over havet til Hellas, men i 2016 var det nede i 173.446, ifølge tall fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

47 prosent av dem som kom til Hellas i 2016, var fra Syria. 24 prosent var fra Afghanistan og 15 prosent var fra Irak. 37 prosent var barn, 21 prosent kvinner og 42 prosent menn.

Men tross stengte grenser i Europa, meldte International Organisation for Migration i desember at så mange som 13.000 flyktninger kan ha forsvunnet nordover fra Hellas. Og returene til Tyrkia har nesten stoppet opp.

Da VG besøkte Souda-leiren på Chios i desember, ble prisen for å smugles videre derfra til Norge oppgitt til 35.000 kroner.

Rekordtilstrømning til Italia

Mens ankomsttallene har gått drastisk ned i Hellas, økte de i Italia i 2016.

Det kom nesten 30.000 flere via Italia-ruten i 2016 enn det gjorde i 2015. 71 prosent av dem som kom over Middelhavet til Italia i fjor, var menn, mot 13 prosent kvinner og 16 prosent barn. Veien til Italia, via det krigsherjede Libya og dets menneskesmuglere, er fortsatt åpen.

Topp seks opprinnelsesland for Italia-ruten i fjor var Nigeria (21 prosent), Eritrea (12 prosent), Guinea (7 prosent), Elfenbenskysten (7 prosent) og Guinea (7 prosent).

