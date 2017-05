Magasin: Italia ignorerte flyktningbåt - 268 mennesker døde

Telefonsamtaler fra den italienske alarmsentralen viser at kystvakten i landet lot være å hjelpe en båt med syriske flyktninger. Rundt 60 av dem var barn.

Den 10.oktober 2013 dro en båt med syriske flyktninger fra Libya. Dagen etter begynte den å ta inn vann i Middelhavet.

– Vann kommer inn i båten. Vær så snill, skynd dere. Båten synker, sier Mohanned Jammo i telefonsamtalen som nå har blitt lekket til det italienske magasinet L'Espresso. Den syriske legen var i båten sammen med sin kone og deres tre barn.

Fem timer før båten kantret og 480 personer havnet i vannet oppga Jammo båtens posisjon. 40 minutter senere ringer den syriske legen på nytt til alarmsentralen.

– Du må ringe til Malta, svarer personen hos den italienske kystvaktens alarmsentral i Roma. Dette til tross for at Italia hadde et militærskip i nærheten, skriver Aftonbladet.

Nektet å sende skip

Båten i nød var i virkeligheten dobbelt så langt fra Malta som den italienske øya Lampedusa, men på denne tiden var det Malta som var ansvarlig for dette området, ifølge Washington Post.

Det italienske magasinet har fått tilgang til fem opptak av ulike telefonsamtaler fra dagen ulykken skjedde. I et av dem kan man høre at myndighetene i Malta sier at de kan lede redningsoperasjonen, men at den italienske kystvakten må sende skipet de har i nærheten. Det nekter de.

– Da blir vi ansvarlige for å føre dem til nærmeste kyst. Jeg synes ikke det er den beste måten å gjøre det på, sier mannen hos den italienske alarmsentralen i det lekkede opptaket.

Kort tid etter kom meldingene fra et fly Malta sendte til området.

Båten hadde kantret. 268 mennesker døde, av dem var 60 barn, skriver Washington Post. Hendelsen har blitt betegnet som en av de verste tragediene under flyktningkrisen i Europa.

Mohanned Janno, hans kone og deres fem år gamle datter overlevde. De to sønnene deres omkom. Den ene var seks år, og den andre var ni måneder gammel.

Redningsoperasjoner

Hendelsen skjedde bare en uke etter en annen drukningsulykke i Middelhavet, da 368 mennesker omkom.

Etter flere katastrofale drukningsulykker i Middelhavet innledet Italia operasjonen Mare Nostrum. Senere startet EU operasjonen Triton.

Senest på søndag opplyste FNs høykomissær for flyktninger at over 1150 migranter og flyktninger er omkommet eller savnet etter overfarter så langt i år. Havområdet mellom Italia og Libya er et av verdens mest trafikkerte og farligste for migranter. I løpet av helgen ble 6.600 personer reddet i dette området.

Samtidig frykter FN at nærmere 200 personer kan ha omkommet i forlis utenfor Libyas kyst i helgen.

VG har bedt den italienske kystvakten om kommentar til denne saken, men har ikke fått svar.