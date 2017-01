Leger uten grenser: Politiet tar teppene fra frysende migranter

Politiet i Paris beskyldes for systematisk å trakassere migranter for å få dem vekk fra gatene.

– Politiet setter migrantenes liv i fare. I forrige uke måtte vi bistå åtte personer som var på grensen til nedkjøling, sier talsperson Claire Magone i MSF (Medicine Sans Frontieres = Leger Uten Grenser) til VG.

Organisasjonen varsler om fare for liv i vinterkulden. Flere hundre migranter venter i lange køer rundt et hjelpesenter nord i Paris.

– Mange rapporterer at politiet tar fra dem teppene og vekker dem om natten. De får ikke lov til å sitte ned mens de venter i den lange køen, sier hun.

Leger Uten Grenser mener det er en systematisk trakassering av migrantene i Paris.

– De ser ut til å være et mønster og et økende problem. Dette har pågått siden i sommer, da politiet rev en provisorisk leir øst i Paris og franske myndigheter sa klart fra at de ikke ville ha uoffisielle leire. Etter dette har mange migranter vært tvunget til å vente i gatene rundt det forholdsvis nyopprettede hjelpesenteret i bydelen La Chapelle.

Over kapasiteten



Senteret åpnet i november og skal blant annet hjelpe migranter med midlertidig innkvartering. De fleste er nykommere fra Italia, forteller Magone. Kapasiteten er totalt 400, men hver eneste dag kommer det 100–150 nye i køen. Det gir lange køer, forteller Magone.

– Mange sover utenfor senteret, og det eneste som kan beskytte dem er tepper. Dette er uakseptabelt og vi kan ikke akseptere at praksisen setter migrantenes liv i fare, sier hun.

Den franske innenriksministeren, Bruno Le Roux, forsvarte søndag politiet og sa at politiet gjør jobben sin med å bistå myndighetene i å hjelpe til med å finne husly til migrantene, men at det av og til kan by på vanskeligheter, skriver The Independent.

– Nå som vi er midt inne i vinteren, bør offentlige myndighet kunne akutt gi ly for alle innvandrere, i stedet for å bruke krefter på å ta teppene deres, eller tvinge dem til å bli stående i en ventende kø i timevis. Dette er et latterlig forsøk på å fjerne disse menneskene fra gatene. Det er en fornektelse av virkeligheten, og bruk av vold må opphøre, sier Leger Uten Grenser programkoordinator Corinne Torre til Independent.