Jevner «Jungelen» med jorda i Calais

Franske arbeidere har begynt å rive «Jungelen» i Calais etter at over 2.000 beboere er busset til asylsentre andre steder i landet.

Tirsdag ettermiddag ble de meldt at en hytte i den nordlige delen av leiren sto i brann, men det er uklart om brannen var påsatt. Omtrent samtidig gikk om lag 20 arbeidere i gang med rive leiren i den nordfranske havnebyen. To bulldosere sto klare like ved.

Mandag ble over 2.300 beboere busset til 450 mottakssentre over hele Frankrike, der de vil kunne søke om asyl i Frankrike. 400 av dem var mindreårige som har kommet til Europa uten foreldre.

Mange fortsatt igjen

Arbeidet med å få ut de mange migrantene som fortsatt er i leiren, fortsatte tirsdag. Det er foreløpig uvisst om noen vil forsøke å gjemme seg, for deretter å vende tilbake til området.

Fakta om «Jungelen» i Calais * Teltleiren i Calais i Nord-Frankrike har vært bebodd av flyktninger og migranter fra Midtøsten, Afrika og Asia som prøver å komme seg videre til Storbritannia. * «Jungelen» oppsto opprinnelig i tilknytning til en tidligere offisiell leir i Sangatte som eksisterte fra 1997 til 2002. Teltleiren har senere blitt stengt og revet flere ganger, bare for å bli reist igjen på nye steder. * Franske myndigheter anslo tidligere i år at det bor mellom 7.000 og 10.000 migranter og flyktninger i «Jungelen». * Blant beboerne var rundt 1.300 enslige mindreårige asylsøkere, ifølge franske myndigheter. Rundt 500 av dem oppgis å ha familietilknytning i Storbritannia. * Den siste uken har Storbritannia tatt imot om lag 200 enslige tenåringer. * Arbeidet med å tømme leiren startet mandag, da om lag 2.300 migranter ble busset ut og sendt til mottakssentre andre steder i Frankrike. * Tirsdag fortsatte myndighetene å hente migranter ut av leiren samtidig som rivningsarbeidet begynte. Kilde: NTB

Leiren er om lag 4 kvadratkilometer stor og har huset om lag 8.000 personer, de fleste fra Afghanistan, Eritrea og Sudan. Alle har tatt seg til Calais med en drøm om å nå fram til Storbritannia, der mange har venner og slektninger.

Den siste uken har Storbritannia tatt imot om lag 200 enslige tenåringer, men mandag var overføringen satt på vent. Britene har også bevilget 36 millioner pund til rivingen av leiren.

Tok farvel

I morgentimene tirsdag tok hundrevis av mennesker på nytt oppstilling for å bli fraktet til mottakssentre andre steder.

– Farvel «Jungelen», ropte flere av migrantene mens de slepte sine få eiendeler gjennom gjørma på vei til bussene som ventet.

– Vi vet ennå ikke hvor vi havner, men det vil helt åpenbart bli bedre enn «Jungelen», som passer bedre for dyr enn mennesker, sier 23 år gamle Wahid fra Afghanistan.

Andre nekter å gi opp drømmen om å krysse Den engelske kanal.

– Uansett hva fransk politi gjør med meg, vil jeg ikke søke asyl her. De kan pågripe meg, fengsle meg, kaste meg på gata. Jeg ønsker fortsatt å reise til Storbritannia, sier 18-åringen Ali Othman fra Sudan.

Jungelen har eksistert i godt over ti år. Under årenes løp har flere titall migranter mistet livet i forsøket på å komme seg til Dover, enten på motorveien under Den engelske kanal, eller idet de har forsøkt å hoppe på passerende tog.

Det siste året har politiet nesten hver eneste natt aksjonert mot personer som har forsøkt å klatre ombord i lastebiler.

Uverdig forhold



Franske myndigheter har slått fast at forholdene i den provisoriske leiren er uverdige. Beboerne var blitt bedt om å flytte senest mandag.

– Dette er en operasjon vi håper vil foregå fredelig og kontrollert. Så langt har den det, sa innenriksminister Bernard Cazeneuve mandag kveld.

1.250 franske politifolk er utplassert i tilfelle det skulle bryte ut opptøyer.

Da franske myndigheter i mars i år jevnet den sørlige delen av «Jungelen» med jorda, endte det med opptøyer og sammenstøt.