Jagland: Frykter millioner av flyktninger fra Afrika sør for Sahara

NOBELS FREDSSENTER (VG) Thorbjørn Jagland frykter at en ny flyktningstrøm som vil komme fra Afrika gjennom Sahara til Libya og Europa – kan bli vesentlig større enn migrasjonen fra Syria og Midtøsten.

Generalsekretæren i Europarådet og nå menige medlemmet i Nobelkomiteen uttrykker stor sans for den franske presidenten Emmanuelle Macrons initiativ til en ny form for Marshall-hjelp til Afrika.

Da han samtalte med tidligere Urix-programleder Christian Borch på Nobels Fredssenter torsdag, brukte Jagland mye av tiden til å advare mot den enorme flyktningkrisen som bygger seg opp i Niger og andre land i Afrika sør for Sahara.

Den originale Marshallplanen * Et amerikansk økonomisk hjelpeprogram overfor Europa etter andre verdenskrig. * Planen ble oppkalt etter USAs utenriksminister, George C. Marshall som i en tale i juni 1947 antydet at USA ville kunne yte økonomisk støtte i form av gaver og lån dersom de europeiske landene kunne sette opp en felles plan for den økonomiske gjenreisningen. * Marshallplanen, eller Marshall-hjelpen ble vedtatt av Kongressen i USA som et fireårs program i perioden 1948 til 1952. * I alt 16 vesteuropeiske land deltok i planen, deriblant Norge. * Planen kostet til sammen ca. 12 milliarder dollar. (Kilde: Store Norske Leksikon, Statistisk sentralbyrå.)

– Ti millioner i flyktningleirene



Macron går inn for en felles finansiering og en stor innsats for millioner av mennesker som nå sulter og er under svært vanskelige levekår på den andre siden av Sahara. En del av motivasjonen er å forhindre en gjentagelse av den krisen vi hadde på vår side av Sahara med Syria og Libya.

– Det har vært lite kjent i Europa. Men det er under emning en enda større krise på den andre siden av Sahara enn den vi har sett på vår side av Sahara, som i Syria og Libya. Presidenten i Det Internasjonale Røde Kors fortalte meg nylig på mitt kontor at det er ti millioner mennesker i flyktningleirene der nå. Mange forsøker å flykte over Sahara. Mange dør. Mange forsøker å komme seg inn i Libya og bidrar til å destabilisere Libya ytterligere, noen kommer til Italia og Romania, beskrev Jagland i samtalen som var i regi av den norske Atlanterhavskomitéen.

– En glimrende idé



Fattigdom, konflikter og terror har allerede utløst den nye, store migrasjonsbølgen. Hittil i år har over 120 000 flyktninger og migranter tatt seg over Middelhavet. Over 2400 har mistet livet eller er savnet. En stor andel er migranter fra land sør for Sahara.

FLYKTNINGER I NIGER: Nigerianske flyktninger fotografert 10. september i en flyktningleir i Ngagam, 50 kilometer fra Diffa sørøst i Niger ved grensen til Nigeria. 12 500 flyktninger fra Niger og Nigeria lever i leiren blant annet etter handlinger av den islamistiske gruppen Boko Haram. Foto: Boureima Hama , AFP

– Hvis vi lukker øynene som vi gjorde da flyktninger kom til leirene i Jordan og Libanon, så kan dette bli enda verre, advarte Jagland.

Han mener den franske presidenten Macron tar et helt nødvendig initiativ når han går inn for å ilegge en skatt på finansielle transaksjoner over landegrensene.

– Denne vil innbringe store summer, en slags Marshall-hjelp som kan brukes i det Macron kaller sub-Sahara. Tanken er at dette skal finansieres av nasjoner som har tjent på globaliseringen. Disse må nå bidra til å avhjelpe globaliseringens problemer. Jeg synes dette er en glimrende idé å tenke på, sa Jagland.

Brende på ballen



Avtroppende utenriksminister Børge Brende (H) har også tidligere i høst snakket varmt om planen.

Brende vil appellere til G20-landene om å bidra til en «ny Marshall-hjelp» til afrikanske stater for å forebygge økonomisk migrasjon til Europa.

– Løser vi ikke problemene på det afrikanske kontinentet, vil de forplante seg til Europa, uttalte Brende til Dagens Næringsliv.

Thorbjørn Jagland mener Frankrikes president er den nye Marshall-ideens opphavsmann, og at den uansett fortjener oppbacking:

– Macron er etter min oppfatning den fremste politiker i Europa i dag, en som har perspektiver i sin tenkning, skrøt Jagland.

IKKE OPTIMIST: Til tross for stinn brakke på Fredssenteret og godt humør i samtalen mellom Thorbjørn Jagland og eks.urix-programleder Christian Borch: Jagland er ikke optimist med sikte på en bred økonomisk dugnad for å demme opp for en ny flyktningkrise. Foto: Frank Ertesvåg , VG

– Må tenke stort



På spørsmål om det er mulig å hente inn så store beløp som behøves gjennom økt skattlegging, svarte Jagland:

– Man kan jo aldri si at ingenting kan gjøres. Man kan nok gjøre mer på både det nasjonale og internasjonale plan. Frankrike har allerede innført dette. Hvis alle de europeiske landene, verdens største marked gjør det i fellesskap, vil det legge grunnlag for en ny Marshall-plan – som den som reddet Europa etter andre verdenskrig. Vi må tenke stort, svarte Jagland.

Blant annet har Niger, et av verdens fattigste land, blitt et transittland for flyktninger, flere hundre tusen flyktninger er kommet fra Nigeria og Mali. I tillegg har over 60 prosent av migrantene og flyktningene som krysser Middelhavet fra Libya passert gjennom landet.

Landet er omkranset av konfliktfylte stater som Mali og Nigeria. Den brutale kampen opprørsgruppen Boko Haram fører i Nordøst-Nigeria for å etablere en islamistisk stat, har spredt seg til grenseområdene og inn på nigersk territorium, ifølge Flyktninghjelpen.

– Vi kan ikke lukke øynene på samme måten som da flyktningekatasrofen begynte for fem-seks år siden. Hadde det blitt gitt penger til UNHCR og større og flere matvareprogrammer da dette startet den gang, kunne vi sluppet mye av det vi så i årene etterpå. Folk fikk et minimum matrasjoner. Folk sultet og ble tvunget til å forlate leirene og komme til Europa, beskriver Jagland.

FREMSNAKKER MACRON: Emmanuel Macron er Europas fremste politiske leder for tiden, mener Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland. De to møttes i Elysee Palasset i Paris 31. august i år. Foto: Philippe Wojazer , Reuters

Han tror Macron vil få støtte til en slik plan fra Europaparlamentet. Men er redd en slik global plan vil møte motstand i mange nasjoner.

– Det har blitt mindre spillerom for solidariske ideer som dette. Og mer spillerom for mer nasjonalistiske strømninger. Vi ser jo at mainstream-partiene tvinges tilbake, mens andre vokser. Da blir det vanskeligere for de ansvarlige partiene å ta styringen og heve blikket for det man må gjøre i fellesskap. Slik sett er jeg ikke veldig optimistisk, sa Thorbjørn Jagland.

PS: Jagland var etter møtet ikke åpen for å stille til intervju med VG om hverken temaet for samtalen på Nobels Fredssenter eller den politiske situasjonen etter valget i Norge.