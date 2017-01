Hundre migranter fryktes omkommet etter båtvelt

Overlevende forteller at minst 95 personer er savnet etter at en båt kantret utenfor kysten av Libya.

Nyheten kommer dagen etter at over 500 migranter i fire oppblåsbare joller ble reddet idet de forsøkte å krysse Middelhavet. I løpet av årets ti første dager er det 13 personer som har mistet livet i ferden.

Nå frykter den italienske kystvakten at dødstallet skal stige betraktelig:

De har satt i gang en stor leteaksjon etter at en båt kantret fem mil utenfor kysten av Libya. Kystvakten frykter at nesten hundre personer er savnet, skriver al-Jazeera.

– Fire overlevende har fortalt at det var 107 migranter om bord på båten, heter det i en uttalelse fra pressekontoret til kystvakten.

Hittil er åtte omkomne hentet opp fra vannet, men dårlig vær gjør søkeforholdene i området svært vanskelige.

I SIKKERHET: En av migrantene som var om bord på båten som ble reddet fredag, sliter med å holde tårene tilbake idet han blir tatt imot på land i Italia. Foto: Sima Diab , AP

Det var et fransk militærfartøy på oppdrag fra EUs grensebyrå Frontex som reddet de fire overlevende. EU-byrået har sendt et fly for å søke etter savnede, og et italiensk helikopter og flere handelsskip bistår i arbeidet.

Åtte voksne og to barn reddet i norsk aksjon i Middelhavet: – Et under at det gikk bra

I fjor tok omtrent 364 migranter seg til Europa over Middelhavet, sammenlignet med over én million i 2015.

EU mener hovedårsaken til nedgangen er flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia som ble inngått i mars.

Til tross for at færre tok seg over havet, var det flere som omkom i forsøket enn i 2015, opplyser Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Totalt 5079 personer mistet livet i Middelhavet i 2016, noe som er 34 prosent flere enn i 2015.

Kilde: VG/NTB