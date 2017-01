Flyktninger i Europa inne i en iskald vinter

Snø og minusgrader møter flyktningene som tilbringer vinteren i provisoriske flyktningleirer.

I Hellas er det mangel på vann fordi så mange rør har frosset. Flere av teltene er uten elektrisitet og oppvarming. Samtidig sendes flere av flyktningene vekk fra leirene fordi de ikke har identifikasjonspapirer.

Ifølge The Independent har minst én person i Hellas omkommet som følge av kulden, og over hele Europa har kuldebølgen tatt minst 23 liv.

– Mange bor på gatene og i store varehus. Når kulden da rammer det ikke noen boforhold som beskytter, sier Thomas Syversen, som er landansvarlig for Vest- og Sentral-Europa i Norges Røde Kors.

– Ingen overraskelse

Han opplever vinteren som egler seg innpå verdensdelen som problematisk for de mange tusen flyktningene som ikke har noe sted å bo. For en flyktning med livet på vent er det et brått første møte med europeisk vinter.

– Faktum er at mange opplever sin første vinter lenger nord, men uten å ha godt nok husly. Å bo på gaten i Serbia og oppleve 20 minusgrader for første gang, man kan bare tenke seg hvordan det er. Det er direkte farlig, sier Syvertsen.

Røde Kors og flere andre hjelpeorganisasjoner deler ut et minimum av mat og klær til flyktningene, men selv det er ikke nok.

Spesielt ille forteller han at det er i Serbia, hvor flyktningene på grunn av sperringer rett og slett ikke kommer seg videre.

– Man kan jo bare se for seg hvordan det er der. Mange bor på gatene og i store varehus. Når kulden da rammer det ikke noen boforhold som beskytter.

Syversen reagerer på at myndighetene i landene som flyktningene kommer til, ikke har lagt bedre til rette for vinteren.

– Det er ingen overraskelse at det kommer vinter til Europa. Dette kunne man forberedt bedre, og sørget for at man hadde bedre isolerte boforhold for migrantene som et minimum. Man burde kunne sikre at man faktisk har en viss form for verdighet, med et varmt sted å sove.

– En limbosituasjon

Han forteller at det med flyktningkrisens utvikling har skjedd en fremgang i å dekke behovene til de mange menneskene som kjemper seg fram til Europa. Det er likevel ikke godt nok mener han.

– Det går så tregt. Forholdene har vært ille lenge, og for eksempel i Hellas var mange av leirene i Hellas for dårlige selv før vinteren.

Og halvannet år etter flyktningkrisen virkelig satte i gang, er det fremdeles mange som bor i midlertidige leire, uten å vite hvor lenge det er de skal være der.

I flere av områdene bor det flyktninger som rett og slett ikke vet hva neste del av planen er: Om det er å dra tilbake dit de kom fra, videre inn i Europa eller å bare bli værende der de er.

– Det er mange vi gjerne skulle sett hadde blitt flyttet over til mer permanente løsninger, så lenge man vet at de kommer til å vente lenge. De er i en limbosituasjon som er vanskelig å forestille seg, og det kommer til å vare lenge. Da må vi sørge for at de mens de er i den situasjonen, har en form for liv, sier Syversen.

– Det er i Europa det skjer

Han opplever hovedproblemet med situasjonen slik den er nå, at flyktningene ikke vet noe mer om hva som skal skje med dem.

– Det er usikkerheten som er tøff. I den perioden man venter på svar og ikke vet hva som skjer, så skaper det mye stress og er en psykologisk påkjenning. For flyktningene i Hellas er det ikke et spørsmål om ja eller nei til opphold, men får vi bli, hvor skal vi, hva skjer. De er i en fullstendig fastlåst situasjon.

Han synes det er for dårlig at dette skjer i Europa.

– Til syvende og sist er dette uskyldige mennesker som lider fordi man ikke klarer å gi de et minimum av verdighet. Det burde man kunne forvente, spesielt når man tenker på at det er nettopp i Europa det skjer, sier han.