EUs grensesjef spår nytt press mot Europa

Etter å ha fått kontroll over flyktningstrømmen til Hellas frykter EUs grensekontrollører nå at tallet på mennesker som flykter over Middelhavet til Italia vil øke.

Frontex-sjef Fabrice Leggeri møtte denne uken integreringsminister Sylvi Listhaug for å drøfte flyktningsituasjonen i Europa. Leggeri legger ikke skjul på at situasjonen i det sentrale Middelhavet bekymrer.

– Akkurat nå er situasjonen på ruten mellom Tyrkia og Hellas under kontroll. Tilstrømmingen har sunket kraftig etter avtalen mellom EU og Tyrkia i vinter. I februar kom det 2500 mennesker hver dag til de greske øyene. Nå kommer det rundt 100 om dagen, sier Leggeri til VG.

Nye prognoser



144.000 mennesker har tatt seg over Middelhavet til Italia så langt i år.

– Vi ser at Italia har like stor tilstrømming som i fjor. Fra september til oktober har det vært en økning, og spesielt situasjonen i Libya gir grunn til å frykte at dette vil fortsette, sier Leggeri.

Denne uken la UDI frem ferske prognoser som viser at 8250 asylsøkere vil komme til Norge i 2017, mot 3550 i år. Listhaug mener Norge må være forberedt på at presset mot Europa vil øke.

– Det er flere land der utviklingen er svært usikker. Samtidig vet vi at befolkningsveksten i Afrika vil fortsette frem mot 2030. Mange av dem vil ønske seg til et bedre liv i Europa. Ser vi noen år fremover tror jeg derfor vi vil oppleve at 2015 ikke var et ekstremt unntaksår, sier hun.

Grensekontroll



I november i fjor innførte Norge midlertidig grensekontroll. Denne utløper 12 november. Nå jobber regjeringen på spreng for å få forlenget kontrollen. Listhaug mener en slik forlengelse er svært viktig for Norge.

– Sammenlignet med andre land har vi har en liten tilstrømming i år, men uten grensekontroll er det fritt frem å reise nordover for dem som kommer inn i Europa. Samtidig er det vanskelig å sende folk tilbake til Italia og Hellas på grunn av det presset disse landene opplever.

Frontex-sjefen ønsker ikke å kommentere det norske ønsket om å forlenge den midlertidige grensekontrollen.

– Det er ikke vår avgjørelse. Vår oppgave er å styrke yttergrensene for å gjøre den frie bevegelsen innenfor Schengen mulig. Grensekontroll er et verktøy, men dette er et sammensatt problem, som krever en rekke ulike tiltak, sier Leggeri.