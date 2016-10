Dramatisk døgn for norsk redningsskip: Folk hoppet av båten og sloss om redningsvester

Det ble dramatisk da det norske redningsskipet Siem Pilot skulle hente migranter i Middelhavet. 17 døde ble funnet i gummibåter.

Det som egentlig skulle være en overføring av rundt 1000 migranter fra et tankskip til det norske skipet, ble med ett en dramatisk redningsaksjon. I mørket dukket det opp gummibåter, som forsøkte å ta seg til «Siem Pilot» i håp om å bli reddet, skriver AFP.

Rakte baby til mannskapet



Ifølge AFP kastet 24 personer fra gummibåtene seg i vannet i forsøk på å nå «Siem Pilot». En kvinne rakte redningsfolkene et spedbarn fra den ødelagte gummibåten hun og barnet satt i.

«Siem Pilot» **Supplyskip og ett av to norske hovedbidrag til Frontex-operasjonen Triton (det andre er redningsskøyta «Peter Henry von Koss»). **Oppdraget er redning av båtflyktninger i Middehavet og kontroll av Schengen-områdets yttergrense. **Har siden i fjor sommer operert ut fra Catania på Sicilia. **Eies av Siem Meling Offshore DA, driftes av O. H. Meling, men er nå innleid av norske myndigheter. **Det sivile mannskapet er forsterket med spesialister fra Forsvaret og politiet, med kompetanse på blant annet søk, redning, identifisering og en rekke andre oppdrag. ** Mer info: Dette er «Siem Pilot»

Kapteinen besluttet å trekke seg tilbake, for å forhindre flere i å kaste seg i vannet. Først senere kunne «Siem Pilot» sende ut mindre båter for å plukke opp folk av sjøen.

VG gjenga først AFPs opplysninger om at 14 personer døde under redningsaksjonen. Senere meldte AFP at ni personer er bekreftet omkommet og ytterligere ti er savnet. Kripos presiserer overfor VG at ingen døde i selve redningsaksjonen, men at 17 døde ble funnet i gummibåtene.

– Det var kaos i tankskipet



Etterretningsoffiser Jan Erik Valen, som sørget for sikkerhet rundt operasjonen, sier at det oppsto panikk blant migrantene.

– Det var kaos om bord i tankskipet. De dyttet oss mot enden av båten fra alle retninger, og sloss om redningsvester. Vi måtte ringe etter ekstra styrker, så politistyrker fra «Siem Pilot» hjalp oss med skjold. Vi slo kjepper på rør for å lage mest mulig lyd, og vi endte med å måtte slå noen av dem, sier Valen ifølge AFP.

Det var flere barn og tenåringer blant migrantene som ble reddet om bord og de som var i gummibåtene rundt.



Om bord på «Siem Pilot» ble stemningene blant flere av mennene som var reddet aggressive. Til slutt måtte kapteinen komme med en klar beskjed, ifølge AFP, som hadde en journalist om bord:

– Hvis dere ikke slutter å slåss, må dere gå av båten.



2400 migranter er reddet opp av Middelhavet det siste døgnet.



VG/NTB