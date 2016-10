Dramatisk døgn for norsk redningsskip: Folk hoppet av båten og slåss om redningsvester

14 mennesker druknet i kaoset som oppstod da det norske redningsskipet «Siem Pilot» skulle hente migranter i Middelhavet.

De siste 24 timene har vært travle for det norske skipet, som deltok i en redningsaksjon utenfor kysten av Libya. Da det norske skipet, som var fullt av migranter kjørte av sted, hoppet 25 personer i havet og svømte etter båten for å få komme om bord.

14 druknet i kaoset som oppsto.

– Jeg har aldri opplevd en lignende redningsaksjon. Vi skulle overføre 1000 migranter fra et tankskip over til «Siem Pilot» når plutselig flere gummibåter dukket opp. Det virket helt håpløst, sier styrkesjef Pål Erik Teigen, politimannen som ledet operasjonen.

Lettbåter fra «Siem Pilot» plukket senere opp de resterende migrantene og satt de av på tankskipet i påvente av at et nytt skip kunne hente dem. Etterretningsoffiser Jan Erik Valen, som sørget for sikkerhet rundt operasjonen, sier at det oppsto panikk blant migrantene.

– Det var kaos om bord i tankskipet. De dyttet oss mot enden av båten fra alle retninger, og slåss om redningsvester. Vi måtte ringe etter ekstra styrker, så politistyrker fra Siem Pilot hjalp oss med skjold. Vi slo kjepper på rør for å lage mest mulig lyd, og vi endte med å måtte slå noen av dem.

