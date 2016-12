Den lille gummibåten med ti gjennomvåte, iskalde mennesker om bord, kjempet med en fire hesters påhengsmotor, i høye bølger, sjøveien fra Tyrkia til Lesvos.

Natt til tirsdag ble de plukket opp av mannskapet på redningsskøyten Peter Henry von Koss.

Dette er den foreløpig siste redningsaksjonen foretatt av de to norske skipene i Middelhavet. Siden sommeren 2015 har redningsskøyten Peter Henry von Koss og supplyskipet Siem Pilot brakt over 35.000 mennesker til trygge havner i Hellas eller Italia.

– Det var et under at det gikk bra. Flere hadde ikke redningsvest, der iblant barna, forteller styrkesjef Ronny Samuelsen på Peter Henry von Koss til VG.

Torsdag ble det kjent av de to norske skipene som deltar i Frontex-aksjonen i Middelhavet, er æret med VG og folkets pris Årets Navn.

De norske Redningsbåtene i Middelhavet Kripos har det operative ansvaret for begge. SIEM PILOT: Supplyskip innleid fra rederiet O. H. Meling & co. Driver grensekontroll mellom Italia og Libya. Hjemmehavn under operasjonen er Catania på Sicilia.

Har reddet 28 827 mennesker siden juni 2015.

Hvert team består av 15 fra rederiet, 11 politifolk og 10 fra Forsvaret. I tillegg er det en koordinator fra Kripos i koordineringssenteret utenfor Roma. PETER HENRY VON KOSS: Redningsselskapet har stilt redningsskøyten "Peter Henry von Koss" med mannskap til rådighet for oppdraget i Hellas.

Patruljerer mellom Lesvos og Tyrkia. Hjemmehavn under operasjonen er Mytilini på Lesvos.

Siden sommeren 2015 har skipet reddet 4272 personer ved å ta dem om bord. 1924 personer er reddet ved at båtene deres har blitt tauet til land.

Hvert team består av tre fra Redningsselskapet, tre fra politiet og en koordinator fra Kripos som jobber fra koordineringssenteret i Pireus.

Prisen ble delt ut under en seremoni i VG-huset i ettermiddag.

– Nyheten spredte seg raskt. Jeg har snakket med teamet mitt, og alle er stolte over at innsatsen vi gjør får en slik oppmerksomhet, sier Ronny Samuelsen, som til daglig er fagleder for innsatslederne i Øst politidistrikt.

Samuelsen og hans team gikk på vakt for en uke siden, og allerede etter få dager kom den første redningsaksjonen.

– Vi fanget opp radarsignalene rett før klokken ett om natten. Det var åtte voksne og to barn på to og seks år om bord. De kom fra Afghanistan, og var på vei fra Tyrkia til Lesvos.

– Det var ganske høy sjø den natten, og han som førte gummibåten kunne tydeligvis ikke mye om båt. Han klarte ikke engang å skru av motoren da vi prøvde å legge gummibåten inntil redningsskøyten, forteller Samuelsen.

I ettertid snakket mannskapet mye om at dersom den lille båten hadde fortsatt inn mot Lesvos, ville det gått riktig ille. Det var høy sjø og store dønninger.

– De ti satt veldig trangt i den lille båten, og de var kalde. Det var en god følelse å få dem om bord og få pakket dem inn i pledd.

Da barna fikk hver sin bamse fra Redningsselskapet strålte de opp. Alle barn som plukkes opp av Peter Henry von Koss får en av Redningsselskapets bamser med redningsvest, forteller Samuelsen.

MANNSKAPET NÅ: F.v.: Ove Høyem, Hans Christian Bach, Torjus Sundsdal, Ronny Samuelsen, Ketil Enger, Hugo Farnes. Foto: Kripos

Styrkesjefen er bekymret for hva som kan komme til å skje de neste dagene.

Menneskesmuglerne legger ut fra strendene i Tyrkia når det ser stille ut der. Problemet er at når det blåser fra nordøst som nå, ligger strendene på Tyrkisk side i le, mens det blåser rett på land på gresk side.

Mange kan i likhet med de afghanske migrantene i den lille gummibåten få seg en ubehagelig overraskelse når de kommer over i gresk farvann.

Jul om bord

Selv om mannskapet hele tiden er rede til å redde liv, skal de også feire jul om bord.

Maskinsjefen fra Redningsselskapet har vært hos den lokale slakteren på Lesvos og fått tak i ribbe. Pinnekjøtt er på vei fra Norge.

Styrkesjefen har kjøpt julegaver til alle om bord.

– Vi skal kose oss med god mat og hyggelig samvær. Jeg kjenner litt på det å være så langt borte fra familien i julen. Men når man ser hvordan disse menneskene har det, og hva de opplever, gir det en god mening å være her. Det er godt å føle at man kan bidra litt, sier Ronny Samuelsen

Selv har han en storfamilie med til sammen fem «dine og mine barn» fra 10 til 21 år.

– Barna synes det er kjedelig at jeg skulle være borte i julen, men de har forståelse for det. Jeg håper og tror at de er litt stolte også, sier styrkesjef Ronny Samuelsen.