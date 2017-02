160.000 asylsøkere skal flyttes - 11.966 er flyttet

For 18 måneder siden vedtok EU at 160.000 asylsøkere fra Hellas og Italia skulle flyttes til andre europeiske land. Så langt er bare 11.966 blitt relokalisert.

Tallene kryper langsomt oppover, og i desember ble 1926 personer relokalisert, flere enn noen gang før. Men EU er fortsatt langt unna målet, som er å få tallet opp til 3000 i måneden.

– Vi er fortsatt ikke på det nivået vi må være på, spesielt for å hjelpe dem som venter i Hellas, sier EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Han etterlyser større politisk vilje fra medlemslandenes side og fastslår at det haster med å avlaste Hellas og Italia, som har vært under et voldsomt press.

Fire land – Danmark, Polen, Ungarn og Østerrike – har ennå ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen.

Norge deltar frivillig i programmet og skal ta imot til sammen 1.500 asylsøkere fra Hellas og Italia i løpet av 2016 og 2017. Så langt er 619 asylsøkere relokalisert til Norge.