1200 politimenn satt inn for å tømme flyktningeleir i Calais

Frankrike tar ingen sjanser når «Jungelen» i Calais skal bort.

– Det har vært en stille dag. Men det er som regel etter at det blir mørkt at det kan skje sammenstøt mellom politi og folk i leiren, sier Marco Perolini, en av Amnestys tre observatører i leiren.

De er til stede for å melde fra dersom politiet bruker makt eller vold mot innbyggerne i leiren. Tidlig i dag omringet 1200 politimenn leiren, hvor det for tiden bor 7000 flyktninger og asylsøkere – de fleste menn og unge gutter. Men nå skal den altså tømmes.

Denne første dagen ble 2318 flyktninger fraktet vekk, ifølge den franske innenriksministeren Bernard Cazeneuve, skriver Le Parisien. I ettermiddag ankom flere av dem sine nye tilholdssteder i Frankrike, blant annet 47 flyktninger til Burgund, ifølge franske BFM TV.

– Idag har det ikke vært problemer med vold fra noen av sidene. Men vi ventet at denne første dagen skulle være rolig, for da kommer de menneskene som ønsker å forlate teltleiren. Det som blir spennende er å se hvordan det blir onsdag eller torsdag, sier Amnestys Marco Perolini til VG.

Demonstrasjon

Leiren ligger ved munningen av togtunnelen som går under den engelske kanal, og har eksistert i mange år, bebodd av folk med et ønske om å komme til Storbritannia. Bare i fjor ble 37000 personer stanset i sitt forsøk på å komme seg på et av togene til øystaten, skriver CNN.

Forholdene i leiren er så dårlige at mange av migrantene ser positivt på å komme seg til andre steder i Frankrike.

Men ikke alle.

– Det er ennå mange som har som mål å komme seg til Storbritannia. Vi har snakket med mange som har bodd her i lang tid, og som sier at de ikke vil bli fraktet vekk. De vil ikke bli værende i Frankrike, sier Perolini.

USIKKER FRAMTID: Flyktninger fra Oromo-folket har demonstrerer mot etiopiske myndigheter før de lar seg bli fraktet vekk fra leiren «Jungelen» i Calais. Hvor de havner, vet de ikke. FOTO: REUTERS/Pascal Rossignol

Morgenen begynte med en demonstrasjon foran registreringssenteret. En gruppe fra Oromo-folket fra Etiopia demonstrerte – men ikke mot tømmingen av leiren. Tvert imot var gruppen de første til å la seg registrere. Protesten var mot den etiopiske regjeringen, som de har flyktet fra.

– I morges var det en lang kø med mennesker som ventet på å få registrere seg. Dette er folk som ønsker å komme seg vekk fra leiren, sier Perolini.

– Vet ikke hvor de havner

Det var satt av 60 busser til dagens transport, men registrering og utflytting tar lengre tid enn hva myndighetene har regnet med. Fram til klokken 13 i dag var det bare gått 17 busser.

De som setter seg på bussene går en usikker fremtid i møte. De får ingen informasjon om hvor bussen skal kjøre. Flyktningene skal fraktes til 280 steder over hele landet.

– Migrantene kan velge hvilken region av Frankrike som de ønsker å bli sendt til, men utover det vet de ingenting. De blir satt på en buss uten å vite hvilken by de havner i, sier Perolini.

Foreløpig har ikke Amnesty noen informasjon om hvordan migrantene fra "jungelen" blir tatt imot der de havner.

– Vi vet ikke hvordan de blir tatt imot eller behandlet. Det er mange som bor i leiren som faktisk har rett til å reise til Storbritannia, som har familie der eller som er mindreårige. Det store spørsmålet blir om de franske og britiske myndighetene vil arbeide for å gi dem innreise.

Mindreårige til England

I vår vedtok det britiske parlamentet et lovtillegg som skal gjøre det lettere for mindreårige asylsøkere å få opphold i Storbritannia. Lovtillegget skulle gjøre at Storbritannia ville ta imot omkring 3.000 av Europas totalt 95.000 mindreårige asylsøkere.

Mange av disse har lenge bodd i Jungelen i Calais, uten å få den hjelpen som lovtillegget skulle gi dem. Hittil har bare 200 mindreårige fra Jungelen sluppet inn til Storbritannia.

Nå er planen å gi flere av dem innpass.

– Mindreårige som lar seg registrere vil ikke bli fraktet til andre steder i Frankrike, men vil bli værende i en container-leir i Calais mens de undergår intervjuer og tester for å finne ut som de virkelig er mindreårige. Er de det, vil de kunne komme til Storbritannia.

Perolini er positiv til at leiren forsvinner, men tror den vil kunne gjenoppstå dersom ikke Europas asyllovgivining endrer seg.

– Tømmingen av leiren vil ikke løse de store problemene med Europas flyktningkrise. Vi mangler ennå et felles europeisk asylsystem.