Flyktninghjelpen: Ti kriser verden har oversett

Fem afrikanske land topper listen over verdens glemte fluktkriser. Hver femte innbygger i Den sentralafrikanske republikk har flyktet fra sitt hjem.

– 100.000 personer er drevet på flukt bare de siste tre ukene, sier Maureen Magee, landdirektør for Flyktninghjelpen i Den sentralafrikanske republikk (SAR).

Landet topper hjelpeorganisasjonens liste over ti fluktkriser verden har glemt.

Ifølge FN er det 500.000 innbyggere på flukt inne i Den sentralafrikanske republikk, og halvparten av dem er barn. I tillegg har 481 000 innbyggere flyktet til nabolandene.

Det vil si at i landet med like stor befolkning som Norge, er én av fem personer på flukt.

– De som flyktet nå de siste ukene, måtte bare løpe inn i skogen uten noen ting. De har ingenting å spise, ingenting å lage mat med. Det er regnsesong og de har ingenting til å gi ly. Over 300.000 hjem ble brent til grunnen i byen Bria, sier Magee.



– Vanskeligere med bistand til de afrikanske krisene



Hun sier Den sentralafrikanske republikk trenger oppmerksomhet, midler til humanitær hjelp, fredsbevarende styrker, diplomater og politikere som går inn og engasjerer seg for fred – og medieoppmerksomhet.

– Siden 2014 har vi sett et stort fall i midlene til humanitær hjelp. I 2014 dekket det 68 prosent av behovet, i 2015 var det 43 prosent, i 2016 var det 38 prosent og i dag er det på 16 prosent, sier Magee til VG.

– FOR LITE HJELP: Flyktninghjelpen sier midlene på langt nær dekker den humanitære bistanden som trengs i Den sentralafrikanske republikk. Dette viser en leir for internt fordrevne flyktninger utenfor Bria på fredag. Foto: Cassandra Vinograd , AP

Mens Leger uten grenser ser på verdens 10 glemte humanitære kriser, ser altså Flyktninghjelpen på 10 kriser med folk på flukt.

I år er de fem øverste afrikanske land.

– Vi opplever at det er mye vanskeligere å få bistand til de afrikanske krisene, som Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Sør-Sudan og Nigeria, enn det er nesten noen andre steder i verden. Det er derfor vi ber om mer oppmerksomhet, større fredsinnsats, mer hjelpeinnsats og mer balanse i det globale hjelpearbeidet, sier Jan Egeland til VG.

Dette er listen:



1. Den sentralafrikanske republikk (SAR)

– SPREDT TYNT UTOVER: Dette bildet viser FNs fredsbevarende styrker på patrulje utenfor Bria på fredag. Maureen Magee, landdirektør for Flyktninghjelpen i SAR, sier de fredsbevarende styrkene er altfor få til å holde volden nede. Foto: Cassandra Vinograd , AP

De nåværende urolighetene brøt ut etter president François Bozize ble styrtet i mars 2013. Den muslimske opprørsgruppen Seleka tok over makten, og møtte motstand fra Bozizes tilhengere, som den kristne militsgruppen Anti-Balaka.

Senest tirsdag denne uken kom FNs høykommissær for menneskerettigheter en rapport som slår alarm om massedrap og straffefrihet.

– Den store og skremmende trenden er at Afrika er tilbake som det kontinentet med flest kriser som hverken får oppmerksomhet, hjelp eller fredsinnsats som står til krisenes omfang, sier Jan Egeland.

– Midtøsten var åsted for samfunn i fritt fall, og etter hvert kom både oppmerksomhet og hjelperessurser til Syria og Irak. Men Den sentralafrikanske republikk, med mangre hundre tusen mennesker i helt forferdelig vold og elendighet … hvem bryr seg om dem, liksom? spør Egeland.

– 100.000 PÅ FLUKT: Etter angrep i tre ulike områder i starten av mai, har 100.000 mennesker blitt drevet på flukt sørøst i SAR. Dette bildet viser frivillige som deler ut ved til matlaging ved Bangassou på fredag. Foto: Saber Jendoubi , AFP

Hans landdirektør Magee advarer mot en voldsom økning i volden de siste tre ukene.

– 8. mai var det et voldelig angrep i Alindao, sørøst i landet, en del av landet som har vært relativt rolig i 2016. Og derfor har også de fleste hjelpearbeiderne forlatt sonene, fordi vi er så få og må dra der vi trengs mest. Så traff angrepene Bangassou, og det kom et tredje voldelig utbrudd i Bria. De tre produserte til sammen 100.000 nye internflyktninger, sier Magee.



2. Kongo

Over 900.000 mennesker ble drevet på flukt i Kongo i 2016, skriver Flyktninghjelpen. Det betyr at totalt 2,7 millioner mennesker er på flukt. Det samtidig som ti prosent av landets befolkning har behov for humanitær hjelp.



– Vi utarbeider denne listen basert på tre kriterier. Det ene er udekkede hjelpebehov, men like viktig er det med diplomatisk innsats og fredsmegling, som også er altfor lite. Når det kommer til krig trenger vi rett og slett slutt på konflikten, sier Egeland til VG.

I tillegg måler de global medieomtale og internasjonal oppmerksomhet.

– I fjor var det flere som ble kastet ut på flukt inne i Kongo enn det var i både Syria og Irak, men det er knapt noen oppmerksomhet rundt de voldsomme fordrivelsene i Kongo, i forhold til hvor stort problemet er, understreker Egeland.

3. Sudan

Flyktninghjelpen advarer mot fortsatte væpnede konflikter i Darfur, vest i Sudan, med tre millioner mennesker som er avhengig av humanitær hjelp.

Totalt teller landet 4 millioner mennesker på flukt.



4. Sør-Sudan

Senest i mars advarte FN mot tendenser til etnisk rensing i Sør-Sudan. I desember 2013 anklaget president Salva Kiir, som er dinka, sin visepresident Riek Machar, som er nuer, for et kuppforsøk. I konflikten som fulgte har de begge mobilisert sine respektive folkegrupper mot hverandre.

Norge har vært tett involvert i fredssamtaler i Sør-Sudan. Utenriksminister Børge Brende mener innføringen av et våpenembargo mot Sør-Sudan er på overtid.

– Vi opplever at det er mye vanskeligere å få bistand til de afrikanske krisene, som Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Sør-Sudan og Nigeria, enn det er nesten noen andre steder i verden. Det er derfor vi ber om mer oppmerksomhet, større fredsinnsats, mer hjelpeinnsats og mer balanse i det globale hjelpearbeidet, sier Egeland til VG.



5. Nigeria

Flyktninghjelpen advarer om at to millioner mennesker er blitt drevet på flukt på grunn av kampene mot islamistgruppen Boko Haram. Islamistgruppen ble opprettet i 2002 med mål om å skape et kalifat i Nigeria, og siden 2009 har de tatt områder og terrorisert deler av befolkningen nordøst i landet.

6. Jemen

Jan Egeland har tidligere slått alarm om at Jemen er i et nærmest fritt fall mot avgrunnen. I en 2017-rapport advarer FN de om sosial, økonomisk og institusjonell kollaps i det krigsherjede landet i år.

Det politiske kaoset i landet ble et faktum da den sjiamuslimske Houthi-militsen inntok hovedstaden Sana i 2014 og beleiret flere regjeringsbygg. President Abd-Rabbu Mansour Hadi flyktet til slutt fra byen. I mars 2015 gikk en koalisjon ledet av Saudi-Arabia inn i krigen på hans side.

Flyktningkrisen betegner det som en av verdens verste humanitære katastrofer.

7. Palestina

– I dag lever mer enn fem millioner palestinere på flykt og over én million av disse bor på Gazastripen, skriver Flyktninghjelpen i den ferske fluktrapporten, og viser til at midlene som kommer inn bare dekker 51 prosent av det humanitære behovet.

8. Ukraina

– Faren er stor for at vi står overfor en langvarig fluktkrise, skriver Flyktninghjelpen.

I vinter besøkte VG frontlinjene i den tre år lange krigen som har skapt splittelse, fattigdom og krevd 10.000 menneskeliv i Øst-Ukraina.

9. Myanmar

Flyktninghjelpen advarer mot en million på flukt, og at bare 59 prosent av midlene som trengs for å dekke det humanitære behovet har kommet inn.

10. Somalia



– Somalia er rammet av den verste tørken på 20 år, og halvparten av landets 62 millioner innbyggere er avhengig av humanitær hjelp, skriver Flyktninghjelpen.



