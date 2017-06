Flyktninger på Chios er vitner til selvmord

En av tre flyktninger på den greske ferieøya Chios oppgir at de har vært vitne til selvmord på øya.

Det viser en undersøkelse gjennomført av Refugee Rights Data Project (RRDP) som Independent har fått tilgang til.

Ifølge rapporten oppgir 39 prosent av flyktningene som oppholder seg på Chios at de har vært vitne til dødsfall etter ankomst på øya. I 87 prosent av tilfellene har årsaken til dødsfallene vært selvskading, eller selvmord.

En av flyktningene som forskerne har snakket med forteller blant annet at han har sett noen sette fyr på seg selv.

– Jeg har sett en person sette fyr på seg selv, og jeg blir kanskje den neste. Jeg føler meg så dårlig og deprimert, forteller han.



«Folk tenner på seg selv, drukner og kutter i pulsårer»



Hellas' migrasjonsminister Yiannis Mouzalas har nylig sagt at situasjonen på den greske øya har nådd bristepunktet.

Samtidig rapporterer hjelpeorganisasjoner på stedet om kritiske forhold der flesteparten av flyktningene ikke har tilgang til psykisk helsehjelp.

Stein Syrstad jobber som frivillig på Chios for organisasjonen Dråpen i havet. Han sier at det ikke er noen tvil om at flyktningene på øya sliter psykisk og at det er flere som begår selvmord, eller forsøker å begå selvmord.

FRIVILLIG: Stein Eirik Syrstad jobber som frivillig på Chios for organisasjonen Dråpen i havet. Foto: Privat

– Hver dag møter jeg på folk som er veldig nedstemt. Selvmord og selvmordsforsøk skjer som oftest tidlig på morningen, når vi ikke er på jobb, forteller han.

Han presiserer at det ikke er noe som skjer hver dag, men det har vært minst to tilfeller der folk har helt bensin over seg selv og satt fyr på seg selv.

– Noen forsøker også å drukne, kutte over en pulsåre, andre har også prøvd å hoppe fra en borg som er like i nærheten. Det er veldig trist, sier Syrstad.

Han mener at øya Chios er et godt eksempel på hvordan en hardt rammet befolkning har blitt sviktet av Europa.

MSF: «selvmord har økt etter flyktningavtalen»



Syv av ti (71 prosent) av respondentene oppgir at de har hatt psykiske helseplager etter å ha ankommet øya. Blant dem får kun 29 prosent fått medisinsk hjelp, ifølge undersøkelsen.

Leger uten grenser har jobbet med flyktningers psykiske helse på flere greske øyer. Louise Roland-Gosselin i organisasjonen sier at de har sett en tydelig økning i selvmord og selvmordsforsøk etter at Tyrkia og EU inngikk flyktningavtalen i fjor.

– Avtalen gjør at de er låst på øyene i Hellas uten mulighet til å forflytte seg. Målet er å sende dem tilbake til Tyrkia. Det har fått mange til å miste håpet og gi opp, forteller Roland-Gosselin.

Hun sier at de fleste forteller om sterke traumer, depresjon og angst.

– Situasjonen blir bare verre og verre og det er urealistisk å tro at Hellas, som selv sliter med økonomien, skal klare å håndtere utfordringer knyttet til flyktningenes psykiske helse selv, sier hun.

UNHCR anslår at det bor omtrent 3782 flyktninger på Chios, blant dem er 42 prosent fra Syria, 12 prosent fra Irak og 9 prosent fra Afghanistan. De øvrige er fra Iran, Palestina, Pakistan og Jemen.

300 flyktninger deltok i undersøkelsen, skriver Independent.