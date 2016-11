Flyangrep mot barnesykehus i Aleppo

21 mennesker ble drept i flyangrep mot de opprørskontrollerte delene av Aleppo onsdag. Et barnesykehus skal ha vært blant målene som ble truffet.

– Det er en forferdelig dag ved barnesykehuset. Jeg og mine kolleger og alle pasientene sitter nå nede i et rom i kjelleren, og vi gjør alt vi kan for å beskytte pasientene. Vi forsøker å forlate kjelleren, men vi kan ikke på grunn av at bombeflyene fortsatt er over oss. Vær så snill å be for oss.

Det sier Dr. Hatem, direktør ved barnesykehuset i østlige Aleppo i en uttalelse onsdag.

VG har intervjuet Dr. Hatem en rekke ganger tidligere.

Ifølge den syriske eksilgruppen SOHR var fem barn og en helsearbeider blant ofrene i onsdagens flyangrep, som blant annet var rettet mot et barnesykehus og den lokale blodbanken, skriver NTB.

FORTSETTER BEHANDLINGEN: Dette er det siste spesialsykehuset for barn i opprørskontrollerte Aleppo. Bildet er tatt onsdag. Foto: Independent Doctors Association

Til sammen 40 mål i de opprørskontrollerte bydelene al-Shaar og Salaheddine skal ha blitt angrepet onsdag, og lokale aktivister hevder at både syriske og russiske fly deltok.

En talsmann for det russiske forsvarsdepartementet opplyste onsdag at russiske kampfly ikke har angrepet mål i Aleppo på snart en måned.

– Jeg vil understreke at russiske militærfly ikke har utført noen flyangrep over byen på 29 dager, sa talsmannen Igor Konasjenkov til det statlige nyhetsbyrået TASS.

Tidligere i uka innledet de russiske flyene derimot en større offensiv mot opprørsmål i Idlib og Homs.

Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu opplyste tirsdag at kampfly fra hangarskipet Admiral Kuznetsov deltar i offensiven i de to provinsene og at målet er de to ytterliggående islamistgruppene IS og Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten.

VG/NTB