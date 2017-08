Flomkaos i Texas: Stor demning flommer over

Orkanen Harvey har herjet i delstaten Texas i USA. Nå er en stor demning i ferd med å svikte etter press fra store vannmengder

Søndag nådde Harvey, som nå er nedgradert fra orkan til tropisk storm, USAs fjerde største by Houston. Med seg brakte stormen enorme nedbørsmengder.

Uværet Harvey har ført til katastrofale oversvømmelser som kan komme til å nå historiske høyder, ifølge National Hurricane Center.

Nå har vann begynt å flomme over fra den store Addicks-demningen som holder store vannmengder unna områder i den oversvømte byen.

Harvey tiltar i styrke: – Redd for hvor mange døde kropper vi kan finne.



Like etter klokken 17. tirsdag brast også en dike ved Columbia Lakes. Myndighetene i Brazoria County, like ved Houston, ber befolkningen flykte fra området.

– Kom dere vekk nå!! skriver de på Twitter

– Ville være en katastrofe

Jeff Lidner, som jobber med flomkontroll i delstaten melte på Twitter i 17-tiden at vannmengdene som holdes i sjakk av den store Addics-demning utenfor Houston hadde oversteget kapasitetsgrensen til demningen. Han skrev også at det denne demning aldri har flommet over tidligere.

Klokken 18:30 meldte han om at store vannmengder hadde begynt å fosse over kanten av demningen

Miljøadvokat James Blacburn sa til lokalavisen the Houston Press i 2012 at det ville være en katastrofe om demningen noengang skulle briste. Da må lokalbefolkningen håndtere langt mer enn oversvømte hus og strømbrudd, mente han.

– Det kan overgå New Orelans og Katrina, sa han til avisen.

Ber innbyggere evakuere området

Reuters meldte mandag om at den amerikanske hærens ingeniør-team begynte å slippe ut vann fra demningen for å unngå enorme ødeleggelser i nabolagene i nærheten om demningen skulle flomme over.

Politiet advarer om faren for større oversvømmelser, og ber innbyggere i nærheten om å evakuere

Addicks-demningen er én av to største demningene som kontrollerer vannmengdene i Houston. Vannmengdene i den andre store demningen, Barker-demningen, er også faretruende høye. Her har vannet ikke begynt å flomme over enda, men ifølge BBC er eksperter også bekymret for dette kan skje også der.



