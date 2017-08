Flomkaos i Texas: Politimann (60) druknet på jobb

Politimannen Steve Perez var på vei til å drive redningsarbeid i Texas der orkanen Harvey har skapt kaos og oversvømmelse. Nå er han blant de omkomne.

Søndag nådde Harvey, som nå er nedgradert fra orkan til tropisk storm, USAs fjerde største by Houston. Med seg brakte stormen enorme nedbørsmengder. Uværet har ført til katastrofale oversvømmelser som kan komme til å nå historiske høyder, ifølge National Hurricane Center.

OMKOMMET: Steve Perez druknet tirsdag. Han hadde meldt seg til tjeneste for å hjelpe til med redningsaksjonene i Houston. Foto: Houston Police

Minst åtte mennesker er døde, ifølge The LA Times.

Tirsdag bekreftet ordføreren i Houston på Twitter at en politimann på vakt også har omkommet i flommen.

Politimannen som har omkommet er Steve Perez (60), som har tjenestegjort i 34 år. Han skal ha druknet i bilen sin på vei til å redde ofre fra flommen.

Hylles som en helt

Ordfører Sylvester Turner omtaler Perez som en helt på Twitter, for å ha gitt sitt liv i forsøket på å redde andre.

– Perez døde mens han prøvde. Hvil i fred. Houston takker deg og sørger for alle som har dødd i Harvey, skriver ordføreren.

Ifølge ordføreren skal Perez ha fortalt sin kone at «jeg har en jobb å gjøre» da hun oppfordret ham til å ikke melde seg til tjeneste fordi det var utrygt.

Møbelforretning tok inn 400 evakuerte

Innbyggere har søkt tilflukt der de kan. Jim McIngvale, eier av den Houston-baserte møbelforretningen Gallery Furniture, forteller til TV-kanalen KENS5 at han har tatt imot rundt 400 mennesker på lagerrommet. Frivillige ble sendt ut med flyttebiler for å hente inn ofre for flommen som ikke klarte å ta seg fram til butikken.

McIngvale, også kjent som «Matress Mack», har mat til de evakuerte og oppfordrer folk til å ta med kjæledyrene sine.

– De sover på sofaene – hvor som helst der de kan finne et komfortabelt sted, Gud velsigne dem, sa han til NPR.

ÅPNET DØRENE: Jakobe Thomas og lillesøsteren Journey Thomas (1) søkte tilflukt i lagert til Gallery Furniture etter at hjemmet deres ble oversvømt i helgen. Møbelforretningen har annonsert at de vil ta imot de som trenger et tilfluktssted. Foto: Nick Oxford , Reuters

Stor demning flommet over

Ikke alle er like heldige. Noen er sperret inne i oversvømte områder, og må reddes ut med båt. CNN melder om panikktilstander blant dem som sitter fast i de oversvømte områdene.

Tirsdag begynte vann å flomme over fra den store Addicks-demningen i den allerede oversvømte byen. Dette er en av de to største demningene som kontrollerer vannmengdene i Houston.

Jeff Lidner, som jobber med flomkontroll i delstaten, sa under en pressekonferanse tirsdag at oversvømmelsen fra demningen kan få uante konsekvenser. The Guardian skriver at han ga en oversikt over seks nabolag der risikoen er størst, og ga denne beskjeden til innbyggerne:

– Hvis dere vil forlate området, er dette tidspunktet å gjøre det på. Grunnen til det er at når vannet kommer inn i gatene vil dere ikke få muligheten til å dra.

Like etter klokken 17. tirsdag brast også en dike ved Columbia Lakes. Myndighetene i Brazoria County, like ved Houston, ber befolkningen flykte fra området.

– Kom dere vekk nå!! skriver de på Twitter

– Vi har aldri stått overfor noe slikt før.

Klokken 18:30 meldte Lidner om at store vannmengder hadde begynt å fosse over kanten av Addicks-demningen, en av byens to store demninger bygget på 1940-tallet som kontrollerer strømmen av vann som går inn i elven Buffalo Bayou. Elven renner gjennom sentrum av Houston og løper ut på østsiden av byen.

– Vi har aldri stått overfor noe slikt før. Vi er usikre på hvordan vannet vil reagere når det beveger seg vekk fra der det rant over og ut i nærliggende områder, sa Lidner under en pressekonferanse tirsdag.

Politiet advarer også på Twitter om faren for større oversvømmelser, og ber innbyggere i nærheten om å evakuere.

Vannmengdene i den andre store demningen i Houston, Barker-demningen, er også faretruende høye ifølge BBC.

