Flere tusen er evakuert fra Øst-Aleppo- 50.000 igjen

Flere tusen mennesker er brakt ut fra det østlige Aleppo i Syria det siste døgnet. Røde Kors har bekreftet at 3.000 er evakuert, mens Russland hevder tallet er dobbelt så høyt.

3.000 av de 6.400 evakuerte er opprørere, ifølge det russiske forsvarsdepartementet. Tallet er ikke bekreftet fra annet hold.

FN anslår at over 50.000 sivile fortsatt er igjen i den østlige delen av Aleppo der opprørerne tidligere denne uka måtte gi opp kampen mot regimet og dets allierte.

– Rundt 3.000 sivile og 40 sårede, inkludert barn, ble evakuert, sier Marianne Gasser, sjef for Røde Kors' operasjoner i Syria, til BBC etter at flere kolonner forlot Øst-Aleppo torsdag.

Hun påpeker at evakueringen kan ta flere dager.

Fredag formiddag kom det melding om at evakueringen av sivile og opprørere i Øst-Aleppo er midlertidig stanset.

Det bekrefter både syrisk fjernsyn og eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights fredag formiddag. Ifølge den statlige TV-kanalen er årsaken at opprørere har åpnet ild mot en kolonne ved en veisperring. En syrisk regjeringskilde anklager opposisjonen for avtalebrudd.

KAN TA DAGER: Ambulanser og busser kjører mennesker ut av opprørskontrollerte Aleppo. Foto: Omar Sanadiki , Reuters

– Barbarisk brutalitet

USAs utenriksminister John Kerry gikk hardt ut mot det Syrias president Bashar al-Assad under en pressekonferanse i Washington torsdag.

– Assad-regimet utfører intet mindre enn en massakre, sa han.

– Det er absolutt ingenting som kan rettferdiggjøre den tilfeldige og barbariske brutaliteten som sivile er utsatt for av regimet og deres allierte fra Russland og Iran i løpet av de siste ukene – og de siste fem årene.

Utenriksministeren oppfordrer det internasjonale samfunnet til å legge press på alle parter for å få slutt på krigen i Syria.

VENTER: Syrere evakuerer torsdag kveld. Foto: Omar Haj Kadour , AFP

Kjøres ut av byen



Evakueringen av sårede, sivile og opprørere begynte torsdag i henhold til en avtale framforhandlet av Tyrkia og Russland på vegne av henholdsvis opposisjonen og det syriske regimet.

De evakuerte kjøres til opprørskontrollerte områder utenfor Aleppo og i Idlib. Men FNs spesialutsending til Syria, Staffan de Mistura, advarer og sier opprørskontrollerte Idlib «ikke må bli det neste Aleppo».

FNs sikkerhetsråd samles fredag for å drøfte situasjonen i Aleppo etter at evakueringen av sivile har begynt og syriske regjeringsstyrker har tatt full kontroll over byen. De skal drøfte blant annet muligheten for å sende internasjonale observatører som skal overvåke situasjonen og sørge for at nødhjelp kommer fram.